Début du camp d'entraînement pour l'Impact

L'Impact de Montréal a tenu la première séance de son camp d'entraînement, ce mardi, à Montréal.

Un total de 16 joueurs de l'édition 2017 sont de retour sur le terrain: le gardien Evan Bush, les défenseurs Víctor Cabrera, Chris Duvall, Kyle Fisher et Daniel Lovitz, les milieux de terrain Louis Béland-Goyette, David Choinière, Marco Donadel, Dominic Oduro, Nacho Piatti, Samuel Piette et Shamit Shome, de même que les attaquants Nick DePuy, Anthony Jackson-Hamel, Matteo Mancosu et Michael Salazar.

On retrouve 10 nouveaux venus au camp : les gardiens Clément Diop, James Pantemis et Jason Beaulieu, les défenseurs Zakaria Diallo, Raheem Edwards, Thomas Meilleur-Giguère, Michael Petrasso et Jukka Raitala, ainsi que les milieux de terrain Saphir Taïder et Jeisson Vargas.

Quatre joueurs de l'Académie du club ont été invités : le défenseur Daniel Kinumbe, les milieux de terrain Mathieu Choinière et Clément Bayiha, ainsi que l'attaquant Gabriel Balbinotti. Le milieu de terrain Ken Krolicki, choix de troisième ronde lors du dernier SuperDraft, sera aussi à l'essai et rejoindra le club à Miami.

L'équipe amorcera la saison à Vancouver le 4 mars et à Columbus le 10 mars, avant de disputer son match d'ouverture locale le samedi 17 mars à 15h au Stade olympique contre son grand rival, le Toronto FC.