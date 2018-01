De nouveaux meneurs à identifier

Avec les départs de Patrice Bernier, d’Hassoun Camara et de Laurent Ciman, l’Impact va devoir trouver de nouveaux meneurs pour guider la barque.

«C’est toujours un défi quand tu perds des joueurs importants qui ont été ici longtemps», a reconnu Chris Duvall.

«Ce groupe n’a jamais été ensemble. Nous sommes nombreux à revenir, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux. C’est une occasion pour certains vétérans de donner le ton et pour des nouveaux de faire leur place.»

Duvall compte surtout donner l’exemple sur le terrain, lui qui n’est pas le plus bavard.

Piliers

«Ce sont de gros piliers qu’on a perdus, mais l’entraîneur et la direction ont fait un bon travail pour les remplacer, et les nouveaux joueurs vont s’intégrer à l’équipe et à la communauté, a soutenu Samuel Piette. Il y a des joueurs qui vont devoir se lever pour prendre la place de ceux qui sont partis.»

Et si on lui en donne l’occasion, Piette a bien l’intention de jouer un rôle plus important dans la dynamique du groupe malgré ses 23 ans.

«Je viens d’arriver, mais je crois que j’ai fait ma place assez rapidement. Je suis de la place, je parle toutes les langues du vestiaire et j’ai une facilité à communiquer.»

«Si l’entraîneur veut que je joue un rôle un peu plus important au sein de l’équipe, je serai honoré.»

Groupe de sages

On va également devoir trouver un nouveau capitaine, et les candidats ne sont pas nombreux. Ça risque de se jouer entre Ignacio Piatti et Evan Bush.

Piatti a d’ailleurs reconnu qu’il était au cœur d’un petit noyau de vétérans qui vont devoir prendre les choses en mains.

«C’est le coach qui va décider qui sera le capitaine. Il y a moi, Bush, Marco [Donadel] et Matteo [Mancosu] qui sommes des vétérans.»

«On a des personnalités différentes, mais on travaille tous ensemble pour aider l’équipe et la faire progresser.»

Piatti ne semble pas être le joueur le plus volubile, mais il compense largement par son attitude sur le terrain. Il serait un bon candidat pour succéder à Patrice Bernier, qui a accroché ses crampons en octobre dernier.