Coupe Davis: Denis Shapovalov présent, Milos Raonic absent

La formation canadienne de la Coupe Davis misera sur Denis Shapovalov, Peter Polansky, Vasek Pospisil et Daniel Nestor lors de sa confrontation de premier tour du Groupe mondial contre la Croatie, du 2 au 4 février, tandis que l’Ontarien Milos Raonic n’accompagnera pas ceux-ci à Osijek.

Pour sa part, la Croatie comptera entre autres sur le sixième joueur mondial, Marin Cilic. Borna Coric (46e), Viktor Galovic (179e) et Ivan Dodig, détenteur du cinquième rang de l’ATP en double, et Franko Skugor (41e en double) défendront également les couleurs de leur pays.

Les représentants de l’unifolié espèrent accéder aux quarts de finale et éviter les rencontres de barrage en dépit de leur statut de négligés. Le Canada, qui fait partie du Groupe mondial depuis 2012, est en 15e place du classement de la Coupe Davis, alors que leurs rivaux sont cinquièmes.

«Nous souhaitons démontrer que nous sommes un pays qui peut aspirer aux plus grands honneurs dans un proche avenir. Ce sera notre objectif alors que nous nous mesurerons à un adversaire de taille en la Croatie et que nous évoluerons à l’étranger, a commenté Dancevic dans un communiqué de Tennis Canada, mardi. Notre équipe se concentrera sur sa préparation dans les prochains jours et nous serons prêts à tout laisser sur le terrain pour causer une surprise et signer un gain face aux finalistes de la Coupe Davis de 2016.»

Jeunesse et expérience

Shapovalov en sera à sa quatrième rencontre de la Coupe Davis. Âgé de 18 ans, il vient de participer au deuxième tour des Internationaux d’Australie où il a subi une défaite en cinq manches face à Jo-Wilfried Tsonga.

De son côté, Pospisil a été un des piliers de l’équipe nationale au cours des dernières années, signant notamment deux gains en simple contre la Grande-Bretagne, en février 2017, après avoir mené le Canada vers la victoire lors de la rencontre de barrage contre le Chili, en septembre 2016. Le joueur de 27 ans possède une fiche de 17-14 à la Coupe Davis et occupe le 105e rang mondial.

Polansky participera à la Coupe Davis pour la 12e fois. L’Ontarien de 29 ans faisait partie de l’équipe qui avait affronté la Grande-Bretagne l’an dernier, mais n’avait pas disputé de match. Enfin, Nestor, 45 ans, en sera à sa 52e rencontre depuis ses débuts en 1992. Il est le détenteur de plusieurs records de l’équipe, notamment pour le plus grand nombre d’années de participation (25), le plus grand nombre de rencontres disputées (51) et le plus grand nombre de victoires (48).

Quant à Raonic, il ne semble avoir retrouvé son aplomb depuis son retour à la compétition ce mois-ci. Il a d’ailleurs été éliminé par le Slovaque Lukas Lacko au premier tour des Internationaux d’Australie. Ce revers suivait une défaite aux mains de l’Australien Alex de Minaur en ronde initiale du tournoi de Brisbane.