Commotions: Eric Lindros et le Dr David Mulder demandent à la LNH d’en faire plus

Les efforts de l’ancien joueur-étoile Eric Lindros et du médecin en chef du Canadien de Montréal, David Mulder, pour amener la Ligue nationale de hockey (LNH) à investir dans la recherche sur les commotions cérébrales n’ont pas porté fruit pour l’instant.

À la veille du match des étoiles de 2017, présenté à Los Angeles, Lindros et le Dr Mulder ont rencontré des représentants de la ligue pour demander un investissement de 31 millions $, soit 1 million $ par équipe, dans la recherche sur les blessures à la tête. Un an plus tard, la LNH n’a toujours pas donné suite à ce projet, selon un reportage de TSN.

«Cela aurait permis à la ligue de démontrer qu’elle voulait faire sa part pour, a affirmé Lindros au réseau sportif canadien. Nous n’avons pas demandé la lune. Nous croyions que 1 million $ par équipe était un bon montant.»

Le Dr Mulder, qui est à l’emploi du Tricolore depuis 1963, n’a pas caché sa déception. «Les joueurs sont un si gros investissement, a-t-il dit. Ils sont l’élément-clé pour le sport. Chaque équipe investie beaucoup dans ses joueurs. Selon moi, cela leur permettrait de protéger leur investissement.»

«Mon message à la ligue était qu’il y aura toujours des commotions dans un sport de contact comme le hockey, en dépit de toutes les nouvelles règles et de la prévention, a-t-il ajouté. C’est pourquoi nous devons trouver de meilleures façons de les diagnostiquer et de les traiter.»

Un recours collectif embêtant

Selon Lindros, la LNH tarde à agir en raison du recours collectif intenté contre elle par d’anciens joueurs qui l’accusent de négligence par rapport au danger des commotions. «Je pense que c’est lié à la poursuite et c’est vraiment dommage, a indiqué le membre du Temple de la renommée du hockey. Je regarde beaucoup de matchs ces temps-ci et les commotions sont la seule chose qui m’inquiète pour le sport. Il va toujours y avoir des commotions, mais nous devons protéger les joueurs.»

La carrière de Lindros aurait pu être beaucoup plus longue, n’eût été les nombreuses commotions cérébrales qu’il a subies. L’ancien joueur a lui-même fait un don de 5 millions $ au London Health Sciences Centre, en Ontario, en 2007.