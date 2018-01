Une rare victoire pour les Sabres à Calgary

Jack Eichel a touché la cible en prolongation pour permettre aux Sabres de Buffalo de défaire les Flames au compte de 2-1, lundi à Calgary.

Le club de l’État de New York a ainsi enregistré un premier gain à Calgary depuis 2003.

Eichel a porté sa série de matchs avec au moins un point à six, amassant quatre buts et six aides pour 10 points.

Scott Wilson a été l’autre buteur des visiteurs. Matthew Tkachuk a quant à lui touché la cible pour une 14e fois cette saison, dans une cause perdante.

Chad Johnson a dit non à 32 reprises devant la cage des Sabres. Mike Smith a quant à lui stoppé 31 des 33 rondelles dirigées vers lui.

Malgré le revers, les Flames ont pour leur part récolté au moins un point dans un neuvième match consécutif, montrant un dossier de 7-0-2 au cours de cette séquence.

La formation canadienne a par ailleurs limité ses adversaires à deux buts ou moins au cours de ses sept dernières sorties.