Serge Beausoleil : «Je suis hors de moi!»

Serge Beausoleil a écorché la délégation de journalistes de Rimouski lors de la dernière fin de semaine.

En réaction à titre cinglant qui visait la recrue Alexis Lafrenière, l’entraîneur-chef de l’Océanic a souligné l’impact qu’a l’attaquant de 16 ans a sur les succès de l’équipe et s'est port à sa défense.

«Le gars a 51 points en 39 matchs. Il crée un revirement dans notre territoire et on parle de la faiblesse de notre équipe défensivement?», a soulevé le pilote et directeur général.

«Ce soir on perd 2-1 et qui a marqué le but? Lafrenière! Quand on est entraîneur, on ne fait pas ça!»

«Je suis hors de moi!»

Voyez les commentaires de Serge Beausoleil dans la vidéo, ci-dessus, dans le cadre du magazine de la LHJMQ présenté à TVA Sports.