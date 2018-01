Nico Hischier encensé par Roman Josi

S'il figure lui-même parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey (LNH), Roman Josi ne peut cacher son admiration pour son jeune compatriote Nico Hischier.

Les deux Suisses croiseront le fer pour la première fois jeudi dans le cadre de la visite des Predators de Nashville au domicile des Devils du New Jersey.

«J’adore jouer contre les Suisses et ce sera particulièrement plaisant d’affronter Nico, puisqu’il est le seul Suisse à avoir été sélectionné au premier rang du repêchage, a indiqué le défenseur des Predators au site web de la LNH. Ç’a été un grand pas en avant pour le hockey dans notre pays. Nous sommes tous très fiers de Nico et je m’attends à ce qu’il soit à son meilleur jeudi.»

Hischier et Josi se sont entraînés ensemble au cours des deux derniers étés. Au départ, Josi ne savait pas qui était ce jeune attaquant avec qui il partageait la glace du PostFinance Arena, à Berne. Il l’a vite découvert.

«Nous nous entraînions et je me disais, "ce jeune est incroyable", a affirmé Josi. Ses habiletés, à son âge, sont fantastiques. Et il deviendra de plus en plus fort. Je n’aurais jamais été capable de jouer dans la LNH à 18 ans. Nico sera une superstar dans cette ligue pour longtemps.»

Hischier, qui a eu 19 ans le 4 janvier, a récolté 28 points (huit buts et 20 mentions d’aide) en 45 matchs cette saison pour les Devils. Avant les matchs de lundi, il occupait le 10e rang au classement des marqueurs chez les recrues. Il est toutefois le plus jeune du top 10.

L’ancien des Mooseheads de Halifax reconnaît qu’il doit une partie de ses succès à son aîné.

«Roman est un excellent défenseur, a dit Hischier. M’entraîner avec lui m’a énormément aidé dans ma préparation en vue du camp d’entraînement des Devils.»