LNH 360: les Golden Knights au sommet

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 21 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Philadelphie 2 – WASHINGTON 1 (prolongation)

– WASHINGTON 1 (prolongation) Vegas 5 – CAROLINE 1

– CAROLINE 1 Vancouver 0 – WINNIPEG 1

San Jose 6 – ANAHEIM 2

– ANAHEIM 2 New York (Rangers) 2 – LOS ANGELES 4

Les Golden Knights au sommet

Cinq joueurs différents ont trouvé le fond du filet et Marc-André Fleury a réalisé 27 arrêts pour permettre aux Golden Knights de porter leur fiche à 31-11-4 (66 points) et ainsi s’emparer du premier rang au classement général de la LNH.

Les Golden Knights ne sont qu’à deux victoires du record pour le nombre de gains pour une équipe d’expansion.

Fleury a maintenant une fiche de 11-3-2 cette saison et domine tous les autres gardiens de la LNH (15 matchs ou plus) pour la moyenne de buts alloués (1,68) et le taux d’efficacité (,946). De plus, en remportant la 386e victoire de sa carrière, il surpassé la marque de Mike Vernon pour prendre la 14e place du classement des gardiens les plus victorieux de l’histoire de la LNH. Il est maintenant à trois gains de Dominik Hasek (389).

Thornton surpasse Trottier

Joe Thornton (1B, 1A) a amassé deux points pour surpasser Byran Trottier et ainsi prendre la 16e place du classement des meilleurs pointeurs de l’histoire de la LNH. Thornton a maintenant amassé 1426 points depuis le début de sa carrière.

Thornton est maintenant à quatre aides d’égaler la marque de Mario Lemieux (1033), au 11e rang du classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la LNH.

Aaron Dell a réalisé 33 arrêts pour porter sa fiche à 10-0-2 à ses 12 dernières décisions.

Deux points de Vlasic dans un gain des Sharks - TVA Sports

Les Jets blanchissent les Canucks

Connor Hellebuyck a bloqué les 29 tirs dirigés vers lui pour obtenir son quatrième jeu blanc cette saison. Les Jets remportent un sixième match consécutif à domicile.

Hellebuyck a maintenant une fiche de 25-6-6 en 2017-2018.

Encore 20 victoires pour Quick

Jonathan Quick a réalisé 21 arrêts pour aider les Kings à surmonter un déficit de 2-0 et ainsi mettre fin à une séquence de six défaites.

Quick atteint ainsi le plateau des 20 victoires pour la huitième fois de sa carrière, devenant le sixième gardien américain à réussir l’exploit : Tom Barrasso (11), Mike Richter (10), John Vanbiesbrouck (10), Frank Brimsek (9) et Ryan Miller (9).

Konecny propulse les Flyers vers la victoire

Travis Konecny a marqué après 27 secondes en prolongation pour permettre aux Flyers de vaincre les Capitals et ainsi porter leur fiche à 7-1-0 à leurs huit derniers matchs.

Konecny (20 ans et 316 jours) est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’organisation à marquer en prolongation en saison régulière. L’ancienne marque appartenait à Eric Lindros (20 ans et 347 jours).

