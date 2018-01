Sept des joueurs récemment embauchés par l’Impact de Montréal ont été présentés à la presse, lundi après-midi, à l’occasion de la conférence de presse d’introduction du joueur désigné Saphir Taïder.

En plus de Taïder, il y avait deux autres milieux de terrain, soit Jeisson Vargas et Raheem Edwards, en plus des défenseurs Zakaria Diallo, Michael Petrasso et Jukka Raitala, de même que le gardien Clément Diop.