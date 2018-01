La main heureuse pour Tom Brady

Mercredi, à l’entraînement, Tom Brady s’est blessé à la main droite lorsqu’il est entré en collision avec le porteur Rex Burkhead. Pendant un instant, il s’est imaginé sur la touche en pleine finale de conférence plutôt qu’à réaliser ses habituels miracles au quatrième quart.

Silencieux au possible cette semaine sur la nature et le contexte de sa blessure, Brady a bien voulu lever le voile après le match.

«Je n’ai jamais vécu une situation aussi bizarre. Mercredi et jeudi, je ne savais pas trop comment j’allais m’en tirer. Vendredi, j’ai repris un peu confiance. En bout de ligne, ce n’est pas une grosse blessure, mais ma main droite, c’est quand même une bonne partie de ce que je fais. Je préférerais n’avoir rien eu à faire avec ma main, mais dans ce contexte, tu te fais faire un bandage et tu essaies d’aller jouer et d’être efficace», a-t-il expliqué.

En bout de ligne, les choses se sont plutôt bien déroulées et Brady n’a pas semblé trop affecté.

«Ce serait sans doute arrogant de ma part de dire que ça m’a dérangé quand nous avons joué un si bon match, vous ne trouvez pas? Ce serait un peu comme quand Tiger Woods a dit qu’il se donnait la note C, mais qu’il venait de remporter le tournoi», a blagué le numéro 12.

Danny Amendola, qui a réalisé de gros jeux tout au long de la rencontre, se réjouissait aussi de la performance de son coéqupier et ami. «Tom est le meilleur. Il est le type le plus résistant que je connaisse, autant physiquement que mentalement. Il est toujours capable d’en prendre», a-t-il louangé.

Pour sa part, Bill Belichick n’a pas voulu s’éterniser sur la situation de son quart-arrière, c’est le moins qu’on puisse dire.

«Écoutez, Tom est fait fort, ça fait longtemps que tout le monde le sait. En même temps, on ne parle quand même pas d’une opération à cœur ouvert», a-t-il lancé en soupirant, visiblement excédé.

Résignation chez les Jaguars

Dans le vestiaire des Jaguars, la désolation était palpable et le silence régnait.

Le demi de coin Jalen Ramsey, qui avait hurlé en grande pompe que son équipe allait surprendre les Patriots et ensuite remporter le Super Bowl, est demeuré pendant un long moment assis à son casier, son équipement complet sur le dos et la tête entre les mains, avant de livrer ses impressions.

«Nous n’avons pas fait le travail et c’est un terrible sentiment. Nous n’avons pas gagné et c’est tout ce qu’on retient en bout de ligne. Nous sommes frustrés, mais il faut trouver le moyen de regarder la saison dans son ensemble et en retirer de la fierté», a-t-il lancé.

L’offensive, qui a fonctionné à plein régime en première demie grâce à une impressionnante prestation du quart-arrière Blake Bortles, n’a pas été en mesure de réaliser les jeux clés en fin de rencontre.

«Personne ne s’attendait à ça de notre part cette année, mais dans ce vestiaire nous y avons toujours cru. Nous devons maintenant retourner à la table à dessin et identifier ce qui n’a pas fonctionné pour nous redonner une chance l’an prochain», a dit Bortles.