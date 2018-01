La LNH dévoile les épreuves du concours d’habiletés

Les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) participeront à six épreuves, samedi à Tampa, lors du concours d’habiletés précédant le match des étoiles.

Outre les épreuves traditionnelles, qui couronneront le tir le plus puissant, le patineur le plus rapide et le tireur le plus précis, les partisans pourront voir trois autres compétitions.

Le challenge des passeurs permettra aux participants de comparer leurs aptitudes au cours de trois étapes. Ils devront atteindre quatre cibles, effectuer un parcours au cours duquel quatre passes réussies seront nécessaires, puis finalement compléter un concours de passes lobées.

Les gardiens se mesureront également lors d’une séance de tirs de barrage. Celui qui réussira le plus d’arrêts consécutifs sera déclaré gagnant.

Les joueurs auront également l’occasion de montrer leur talent en maniement de rondelle lors d’une sixième épreuve.

Le gardien Carey Price sera l’unique représentant du Canadien de Montréal lors de ce rendez-vous.

L’événement sera présenté sur les ondes de TVA Sports. Le nouvel analyste de la chaîne, l’ancien entraîneur-chef du Tricolore Michel Therrien, participera au reportage.