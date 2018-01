Jon Rahm grimpe au 2e rang du classement de la PGA

Avec sa victoire au tournoi CareerBuilder Challenge dimanche, l’Espagnol Jon Rahm est passé du troisième au deuxième rang du classement mondial de golf, lundi.

Rahm a battu l’Américain Andrew Landry en prolongation, à La Quinta, en Californie, pour décrocher sa deuxième victoire en carrière sur le circuit.

«Je n’arrive pas à croire que j’ai dépassé Jordan Spieth, qui a gagné trois tournois majeurs, a reconnu le golfeur de 23 ans au site web Official World Golf Ranking. Je ne pensais pas atteindre ce niveau à ce point-ci de ma vie.»

L’Américain Dustin Johnson est demeuré au premier rang tandis que Spieth a glissé au troisième. Justin Thomas, également des États-Unis, et le Japonais Hideki Matsuyama complètent le top 5.

Le Canadien le mieux classé, Adam Hadwin, a fait un bond de huit places, lui qui a terminé troisième, à égalité avec John Huh et Martin Piller, au CareerBuilder Challenge. Il occupe maintenant le 52e rang mondial.

Chez les femmes, la Chinoise Shanshan Feng demeure au sommet, devant les Sud-Coréennes Sung Hyun Park et So Yeon Ryu. La Canadienne Brooke M. Henderson occupe la 14e position. Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay sont respectivement 284e et 363e.