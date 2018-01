«Je sais que mon nom circule» - Tomas Plekanec

La réunion de tous les grands penseurs du Canadien de Montréal lors de la dernière visite des Bruins de Boston n’a pas manqué de relancer les débats sur les prochaines actions que devrait prendre Marc Bergevin. Au centre de rumeurs de plus en plus persistantes, Tomas Plekanec continue de voguer comme si la mer était calme.

«Mon nom en fait-il partie? Je ne les lis pas», a lancé lundi le Tchèque en faisant mine de ne pas être au courant.

«C’est la situation dans laquelle je me retrouve présentement. Je ne sais pas si c’est quelque chose [une transaction] qui va se concrétiser. On verra ce qui arrivera», a-t-il ajouté plus sérieusement.

Rappelons que le contrat de deux ans de l’attaquant de 35 ans arrive à échéance à la fin de la présente campagne. Ses qualités défensives, son efficacité en infériorité numérique et sa régularité dans le cercle des mises en jeu pourraient en faire une prise intéressante pour un directeur général estimant que son équipe ne se trouve qu’à une ou deux pièces des grands honneurs.

À l’image d’Andrei Markov, le Tchèque a disputé toute sa carrière avec le Canadien. Sa famille serait-elle prête à subir ce changement de décor?

« On n’en a pas vraiment parlé. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Je sais que mon nom circule, mais je n’ai pas porté attention aux équipes à qui il est associé ni à celles à qui il ne l’est pas. Sincèrement, je n’y porte pas trop attention, a déclaré Plekanec. Je me concentre sur mon jeu. Le reste, je ne le contrôle pas.»

Hemsky progresse lentement

Dans un autre ordre d’idées, Ales Hemsky ignore toujours quand il sera en mesure d’effectuer un retour au jeu. Sur la touche depuis le 24 octobre en raison d’une commotion cérébrale, le Tchèque a recommencé à patiner avec ses coéquipiers, la semaine dernière. Il porte toujours un chandail gris, ce qui le soustrait à tout contact.

«Ma situation s’améliore lentement, mais je dois encore passer des tests avant de pouvoir obtenir le feu vert pour les mises en échec.»

C’est la deuxième fois de sa carrière qu’Hemsky souffre de symptômes d’une commotion cérébrale. Cependant, en 2010-2011, il n’avait raté que quatre matchs.

«Avec une commotion, tu ne sais jamais. Au bout d’une semaine, tu peux penser que ça va mieux et soudainement, les symptômes reviennent, a indiqué Hemsky en soulignant que des maux de tête et de l’hypersensibilité à la lumière l’ont confiné à la maison pendant quelque temps. Cette fois, ça s’étire et ça s’étire. Il vient un moment où tu te poses des questions.»

C’est la deuxième fois de suite que l’athlète de 34 ans voit sa campagne largement amputée par une blessure. L’an dernier, une opération à la hanche lui avait fait rater près de 60 matchs.