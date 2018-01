Enfin une victoire pour les Kings

Michael Amadio a inscrit un but et une mention d'aide et Drew Doughty a obtenu deux aides dans un gain des Kings de Los Angeles 4-2 face aux Rangers de New York, dimanche.

Les Californiens ont ainsi mis fin à une glissade de six défaites. Ils n'avaient pas gagné au Staples Center depuis le 21 décembre dernier.

Leur dernier gain en temps réglementaire à domicile remontait au 5 décembre.

L'attaque massive dominante

Les Kings ont accordé les deux premiers buts du match en première période. David Desharnais s'est signalé en supériorité au début de la rencontre et Jimmy Vesey a trompé la vigilance de Jonathan Quick moins de cinq minutes plus tard.

Mais les New-Yorkais ont été indisciplinés en période médiane et les favoris de la foule ont profité de trois avantages numériques pour prendre l'avance. Jake Muzzin, Amadio et Tanner Pearson ont tous débloqué sur l'attaque massive.

Trevor Lewis a fait mouche dans une cage déserte.

Alec Martinez a inscrit deux mentions d'aide dans la victoire en plus d'être nommé première étoile de la partie.

Quick a repoussé 21 lancers pour savourer sa 20e décision de la campagne. De l'autre côté, Henrik Lundqvist a repoussé 26 rondelles dans une cause perdante.

Les Rangers ont encaissé une deuxième défaite de suite.