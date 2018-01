Deux rappels chez les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont rappelé l’attaquant Chris DiDomenico et le défenseur Erik Burgdoerfer de leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH), les Senators de Belleville, a annoncé l’équipe lundi.

En 13 parties cette saison dans la Ligue nationale, DiDomenico a récolté trois buts et trois mentions d’aide. Le vétéran, qui a fait l’aller-retour entre l’organisation des Sénateurs et du Lightning de Tampa Bay cette saison par le biais du ballottage, a surtout évolué dans la LAH. Il a disputé 23 matchs à Belleville (13 points) et trois joutes avec le Crunch de Syracuse (un but), le club affilié au Lightning.

Burgdoerfer a pour sa part amassé trois buts et sept mentions d’aide en 43 parties dans la LAH au cours de la présente campagne. Il a pris part à ses deux seules rencontres en carrière dans la LNH en 2016-2017, avec les Sabres de Buffalo.