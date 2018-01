Brendan Lemieux de retour avec les Jets

Les Jets de Winnipeg ont rappelé, lundi, l’attaquant Brendan Lemieux du Moose du Manitoba, leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Le fils de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Claude Lemieux effectue la navette entre les deux formations depuis le début de 2018. Il s’est joint aux Jets le 8 janvier avant d’être rétrogradé le 14.

L’ailier de 21 ans a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, cette saison, et en huit rencontres avec les Jets, il a enfilé un but en plus de passer 19 minutes au cachot.

Celui qui a été un choix de deuxième ronde des Sabres de Buffalo en 2014 a été échangé aux Jets dans la transaction qui a amené Evander Kane à Buffalo.

Avec le Moose, Lemieux a joué 27 parties, marqué neuf buts, récolté 16 mentions d’aide et écopé de 75 minutes de pénalité.