Auston Matthews marque et nargue la LNH

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a fait parler de lui lundi soir.

Après s'être fait refuser un but douteux, le joueur de centre est revenu à la charge et a inscrit un «bon» but quelques secondes plus tard.

Après avoir marqué, Matthews a longuement pointé le filet pour démontrer que son but était bel et bien légal, cette fois.

Le juge de lignes qui a fait le même geste a longuement regardé Matthews par la suite et le jeune joueur a eu une discussion avec les arbitres pendant la pause publicitaire suivante.

