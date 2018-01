Artturi Lehkonen et Mikko Rantanen ont grandi ensemble

Encore une fois, l’attaquant du Canadien de Montréal Artturi Lehkonen se verra attribuer une mission défensive contre l’Avalanche du Colorado, mardi soir. Cependant, cette fois, il saura très bien à qui il aura affaire.

Devant lui, il verra se dresser Mikko Rantanen, un compatriote avec qui il a défendu les couleurs de la Finlande lors du Championnat mondial junior de 2015, compétition au terme de laquelle ils étaient montés sur la plus haute marche du podium.

«Les succès de Mikko dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ne me surprennent absolument pas. On vient du même coin. On se côtoie depuis de nombreuses années. Je connais son éthique de travail et je sais tout le temps qu’il consacre à l’entraînement durant l’été», a raconté Lehkonen à quelques journalistes de la presse écrite.

«L’an dernier, Nathan [MacKinnon] et lui tentaient de développer leurs affinités. Cette saison, ils y sont parvenus», a-t-il ajouté.

Croissance exceptionnelle

Preuve que le courant passe, MacKinnon et Rantanen occupent les deux premiers rangs des pointeurs de l’Avalanche. Avec ses 47 points (17 buts, 30 aides) en 46 matchs, Rantanen est en voie de doubler la production de sa saison recrue (38 points en 75 rencontres).

Mais l’amitié entre les deux Finlandais remonte à l’adolescence. À 6 pi 4 po et 212 lb, le choix de premier tour de l’Avalanche en 2015 a des allures de colosse. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi.

«Jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans, il était toujours l’un des plus petits joueurs de ses équipes. Puis, à un moment donné, en un seul été, il a grandi. Et il a grandi beaucoup. Tellement qu’il était devenu plus grand que tout le monde», s’est rappelé le joueur du Canadien, encore impressionné par cette poussée de croissance exceptionnelle.

«En raison de cela, il éprouvait des ennuis avec sa coordination. Mais quand il a réussi à régler ce problème et à trouver son équilibre, son talent a explosé.»

MacKinnon vu par Drouin

Jonathan Drouin en est un autre qui a développé des affinités avec un futur joueur de l’Avalanche au cours de sa jeunesse.

Pendant deux saisons, Drouin et MacKinnon ont mené l’attaque des Mooseheads de Halifax. Au printemps 2013, ils ont aidé les Mooseheads à remporter la coupe Memorial.

«L’an passé, c’était un peu lourd pour lui. C’est difficile d’avoir un bon rendement individuel quand ça ne va pas bien au niveau de l’équipe», a estimé Drouin.

Après une saison difficile, l’ancien coéquipier de Drouin semble avoir pris son envol. Depuis le début de l’actuelle séquence de 10 victoires de l’Avalanche, MacKinnon a récolté huit buts et 11 aides.

«Nathan a élevé son jeu d’un niveau cette saison. Il transporte son équipe. Il est orgueilleux. C’est un joueur qui a du talent, mais c’est également un attaquant de puissance qui possède de la vitesse.»

Puisque la situation actuelle de Drouin peut se comparer à celle que vivait MacKinnon l’an dernier, on ne peut que lui souhaiter de rebondir de la même façon la saison prochaine.