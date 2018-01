Andrew Shaw et Shea Weber ne seront pas de retour cette semaine

L'attaquant Andrew Shaw et le défenseur Shea Weber ne seront pas de retour cette semaine lors des deux rencontres à l'horaire des Canadiens Montréal.

L'organisation montréalaise a confirmé le tout, lundi, affirmant que les deux joueurs ne seront pas de retour avant la pause du Match des étoiles.

Le week-end du Match des étoiles aura lieu les 27-28 janvier prochain.

Les deux joueurs sont blessés au bas du corps.

.@shawz15er ne sera pas de retour avant la pause du Match des étoiles. Tout comme Shea Weber.



Andrew Shaw will not be back before the All-Star break. Neither will Shea Weber.#GoHabsGo