Zdeno Chara refuse de vieillir

À 40 ans, Zdeno Chara est le doyen des défenseurs de la LNH. Mais il ne joue toujours pas comme un vieillard. Le géant slovaque se retrouve au sommet de son équipe pour les plus et moins (+24) et le temps de jeu moyen (23 min 24 s).

À la fin de la saison, Chara terminera un pacte de sept ans qui lui aura rapporté 45 millions de dollars. Le 1er juillet prochain, le capitaine des Bruins pourrait donc devenir joueur autonome sans compensation.

Don Sweeney n’a pas encore dévoilé son jeu, mais il ne fera pas la même erreur que Marc Bergevin avec Andreï Markov. Le directeur général des Bruins devrait logiquement s’entendre avec son capitaine pour une prolongation de contrat d’une ou deux saisons.

«C’est assez évident qu’il doit revenir, a dit le centre Patrice Bergeron. Zdeno joue encore du très bon hockey, mais il a aussi une présence importante et des qualités de meneur. Je ne me poserais pas la question longtemps à savoir si nous devons ou non lui offrir un autre contrat.

«Il ne fait pas ses 40 ans, à part quelques cheveux gris qui commencent à pousser, a-t-il poursuivi avec un sourire en coin. Il est dans une forme physique resplendissante.»

Le jeune Carlo d’accord

Dans un autre coin du vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell, le jeune défenseur Brandon Carlo partageait l’opinion de Bergeron.

«Oui, je crois que Zdeno sera une priorité pour Don Sweeney à la fin de la saison, a affirmé Carlo. Tous les joueurs dans cette chambre reconnaissent son importance. Défensivement, il est encore l’un des meilleurs, et même s’il a 40 ans, je dirais qu’il est l’un des meilleurs de l’histoire sur le plan défensif. Il ne montre aucun signe de ralentissement. C’est assez incroyable. Il passe un temps fou dans le gymnase pour s’assurer de demeurer au sommet. Il a encore beaucoup d’énergie et un désir de gagner. Je sais qu’il veut poursuivre sa carrière dans la LNH et à Boston.»

Un amant du gymnase

Rencontré au centre d’entraînement des Bruins cette semaine, Chara a manifesté son désir de prolonger son aventure à Boston. Même s’il fêtera ses 41 ans le 18 mars prochain et qu’il a près de 1400 matchs (1395) derrière la cravate, le défenseur de 6 pi 9 po et 250 lb a la même passion pour son sport.

«J’aime les Bruins, j’aime Boston, j’aime encore le hockey et je suis toujours aussi compétitif, a répliqué Chara. Quand je suis sur la glace, je suis un homme heureux et c’est la même chose dans le gymnase. Et je cherche encore à m’améliorer.»

Aux yeux de Carlo, le secret de la longévité de Chara s’explique par son sérieux.

«Quand tu le vois dans le gymnase et qu’il transpire à grosses goûtes, il te donne la motivation pour y aller, a souligné le défenseur de 21 ans. Tu ne peux pas sauter ton tour quand un joueur qui a déjà gagné la coupe Stanley et qui a son nom sur le trophée Norris se donne à fond à l’entraînement.»

Un professeur

Les Bruins ont trois bons jeunes défenseurs en Torey Krug (26 ans), Carlo (21) et Charlie McAvoy (20). Les trois ont grandi aux côtés de Chara. Bruce Cassidy n’a pas hésité une seule seconde pour décrire l’impact de son capitaine sur les plus jeunes joueurs de l’équipe.

«Il y a des choses qu’on ne peut pas voir qu’il fait dans le vestiaire, a dit l’entraîneur en chef. Il est un bon capitaine. Il a tellement aidé au développement de nos jeunes défenseurs comme Carlo et McAvoy. Pour bien apprécier son travail et son influence, il faut le côtoyer régulièrement. Sur la glace, il a encore un immense impact. Il a toujours bien défendu son territoire, il a toujours été bon en infériorité numérique et il retire une fierté à l’idée de jouer contre les meilleurs trios de l’équipe adverse.»