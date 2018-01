Steve Bégin et Marc Denis honorés par les Estacades

Maxim Lapierre, Alex Tanguay et Michaël Bournival ne sont que quelques noms qui sont passés par l'organisation des Estacades de Trois-Rivières de la Ligue de hockey midget AAA du Québec avant d'atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dimanche, l'organisation a décidé de rendre hommage à deux autres anciens porte-couleurs de l'équipe en retirant leur numéro. Une cérémonie fertile en émotions pour les heureux élus, Steve Bégin et Marc Denis.

«Le Midget AAA, c'est tellement de beaux souvenirs. Je disais aux jeunes que c'est le tremplin vers la suite de leur carrière», a fait savoir Bégin dont le numéro 20 a été élevé dans les hauteurs du Complexe Alphonse Desjardins.

«Il est monté de l'émotion quand la bannière a rejoint le plafond. J'ai trouvé ça touchant. On ne court pas après ça quand on joue au hockey. On court après les victoires et on veut être de bons coéquipiers», a indiqué Denis sous le coup de l'émotion.

À travers cette cérémonie, l'organisation trifluvienne a livré un puissant message aux joueurs actuels et futurs de l'équipe.

«Pour jouer dans la Ligue nationale, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui passent. Souvent, ce sont ceux qui ont du coeur au ventre, du caractère et qui le désirent plus que les autres. Ce n'est pas juste du hockey. Ces jeunes peuvent prendre notre exemple pour l'école et le marché du travail. C'est ça, le message que l'on passe... au fond, c'est ça notre rôle aujourd'hui», a souligné Bégin qui se réjouit de son rôle d'ambassadeur auprès des jeunes de l'organisation.

Honneur reporté pour Phillip Danault

Les Estacades de Trois-Rivières prévoyaient également retirer le numéro de Phillip Danault, mais l'attaquant du Canadien a avisé l'organisation vendredi soir qu'il ne pouvais finalement pas assister à la cérémonie.

«Il était très déçu de ne pas pouvoir être ici. Jusqu'à jeudi et même vendredi, il voulait absolument venir. Le type de blessure qu'il a subi fait en sorte qu'il a besoin de se reposer. Dans nos discussions avec lui, ç'a toujours été clair. L'important, c'est sa santé et ce n'est que partie remise pour la cérémonie», a expliqué le président du conseil d'administration des Estacades, Serge Hamel.

Tout est prêt, la cérémonie pourrait avoir lieu l'automne prochain.