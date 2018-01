Pyeongchang: le DG de l'équipe américaine est décédé

Le directeur général de l'équipe américaine de hockey masculin en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang, Jim Johannson, est décédé dimanche à 53 ans.

La cause de son décès n'a pas été dévoilée par USA Hockey.

«Nous sommes sous le choc et très attristés, a indiqué le président de USA Hockey, Pat Kelleher, par voie de communiqué. Son impact sur notre sport et surtout les gens et les joueurs a été incommensurable.

«Nos condoléances vont à toute sa famille, mais surtout sa femme Abby et leur jeune fille Ellie.»

Johannson s'était joint à USA Hockey en 2000 en tant que directeur des activités internationales après avoir été directeur général des Vulcans de Twin Cities, une équipe de la USHL, pendant cinq ans.

Il a ensuite été promu au titre de directeur des opérations hockey en 2003. Durant son mandat, l'équipe américaine a remporté 34 médailles d'or, 19 d'argent et 11 de bronze sur la scène internationale.