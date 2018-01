Naples prouve qu'il a l'étoffe d'un champion

Naples a conforté dimanche sa place de meneur du championnat d'Italie en allant s'imposer 1-0 sur le terrain de l'Atalanta Bergame lors de la 21e journée, qui a également vu la Lazio Rome monter sur le podium à la faveur du nul entre l'Inter Milan et l'AS Rome.

Ce déplacement à Bergame avait tout d'un piège pour les Napolitains. En forme, l'Atalanta était remontée ces dernières semaines jusqu'à la septième place. Elle pose toujours des problèmes à Marek Hamsik et ses équipiers, avec trois victoires lors de leurs quatre précédentes confrontations.

Naples a confirmé qu'il avait l'étoffe d'un possible champion avec ce succès qui pourrait s'avérer très précieux dans la course au titre. La réaction de joie au coup de sifflet final de Maurizio Sarri, habituellement peu démonstratif, indique d'ailleurs que ce succès n'est pas anodin.

En attendant, il offre provisoirement à Naples quatre points d'avance sur la Juventus, sa dauphine. Les Turinois ne joueront que lundi, à domicile face au Genoa (15e), et ils savent désormais que la victoire est indispensable.

Dimanche, c'est le Belge Dries Mertens qui a marqué le seul but napolitain, superbement lancé de l'extérieur du droit par José Callejon à l'extrême limite du hors-jeu (65).

Triplé pour Quagliarella

L'attaquant napolitain a choisi le bon moment pour se réveiller: cela faisait 910 minutes qu'il n'avait pas réussi à marquer.

La suite de la 21e journée a été marquée par le très net succès de la Lazio Rome qui a écrasé le Chievo Vérone (5-1) au stade Olympique. Les Romains en ont profité pour s'installer sur le podium (3e) dont ils ont délogé l'Inter Milan (4e) tenu en échec par la Roma (1-1).

Malgré la blessure de leur buteur Immobile, les joueurs de Simone Inzaghi ont réussi un match remarquable, avec notamment un but du Portugais Nani et un nouveau doublé de Milinkovic-Savic qui s'affirme, match après match, comme l'un des plus grands espoirs du football européen.

Dans le duel très attendu entre l'Inter et la Roma, il n'y a donc pas eu de vainqueur, ce qui illustre le manque de confiance des deux équipes. Elles restent sur six matches sans succès pour l'Inter, quatre pour la Roma.

Les giallorossi avaient ouvert la marque par El Shaarawy en première période (31) avant de s'en remettre à leur excellent gardien Alisson. Le Brésilien a tout repoussé jusqu'à un coup de tête de Vecino qui a sauvé un point pour les Interistes à la 86e minute.

La Roma reste 5e, à trois longueurs de la Lazio et de l'Inter. Mais les deux équipes romaines auront l'occasion mercredi de prendre quelques points. Elles ont chacune un match en retard à disputer, contre l'Udinese pour la Lazio, la Sampdoria Gênes pour la Roma.

La Sampdoria justement a conforté sa 6e place en battant la Fiorentina 3-1 grâce à un triplé de Quagliarella. A presque 35 ans, l'attaquant italien réussit la meilleure saison de sa carrière. Il en est déjà à 15 buts cette saison, sur les 123 qu'il a inscrit depuis ses débuts en Serie A.

Juste derrière, l'AC Milan remonte à la 7e place grâce à sa victoire 2-1 à Cagliari. Mené, le Milan a bien réagi et son milieu ivoirien Kessié a signé un doublé.