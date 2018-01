Michel Hamelin a retrouvé le sourire

Après les prestations en dents de scie de ses protégées à Deer Valley, Michel Hamelin se croisait les doigts afin qu’elles terminent leur préparation olympique sur une bonne note à Mont-Tremblant.

On peut dire que son message a été entendu. Tout d’abord, la championne olympique en titre, Justine Dufour-Lapointe, a savouré sa première victoire de la saison. Une prestation solide qui procurera à la skieuse une bonne dose de confiance à l’aube de sa deuxième participation aux Jeux olympiques.

«Entre sa performance ici et celles de Deer Valley, c’est un autre monde, a mentionné Hamelin. Justine est allée chercher tous les petits détails et elle les a mis ensemble.

«Avec ce qu’elle a réalisé, elle est imbattable.»

Plus tôt dans la semaine, on a appris que la mère des trois sœurs Dufour-Lapointe avait dû livrer bataille à un cancer au cours de la dernière année. Puis, depuis août, Johanne Dufour-Lapointe est en rémission. D’ailleurs, elle a assisté à la compétition de Mont-Tremblant, mais elle n’a pas voulu donner de détails précis sur son état de santé.

Cette annonce a eu un effet libérateur pour ses trois filles. On l’a notamment vu chez Justine et Chloé qui ont livré des descentes de première qualité sur la piste Flying Mile.

«C’est une chose dont elles ne voulaient pas parler sur la place publique, a mentionné Hamelin. La saison dernière, ç’a été pénible pour elles, mais elles ont quand même obtenu de bons résultats.

«Je ne sais pas pour quelles raisons elles ont décidé d’en parler à ce moment précis. Toutefois, lorsqu’elles se sont présentées à nos rencontres de préparation pour la course de Tremblant, elles étaient plus détendues et ç’a paru dans leurs performances.»

Un bon présage

La victoire de Dufour-Lapointe n’est pas le seul élément de réjouissance de Hamelin. Il a également beaucoup apprécié les rendements d’Andi Naude, Chloé Dufour-Lapointe et Audrey Robichaud.

Elles ont toutes été en mesure de prendre part à la super finale où les six meilleures skieuses de la journée se disputent les trois places sur le podium.

«Je suis heureux parce que les quatre filles, avec qui je devrais aller à Pyeongchang, sont en confiance, a-t-il souligné. On dirait que c’est plus facile pour elles de se motiver lorsqu’elles participent à une compétition présentée au Québec.»

Pourtant, la semaine dernière, Hamelin était plutôt soucieux par rapport aux résultats de ses protégées.

«Je crois qu’il faut leur montrer qu’elles sont capables de réaliser des courses de grande qualité. C’est à l’intérieur d’elles et elles doivent être capables de les livrer. Je dois être capable de les faire progresser, mais ce sont elles qui skient.»