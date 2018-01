Maxime Crépeau prêté au Fury

L’Impact de Montréal a prêté dimanche le gardien Maxime Crépeau au Fury d’Ottawa, son club affilié qui évolue dans l’USL.

La compétition sera élevée au poste de gardien lors du camp d’entraînement du onze montréalais, puisque la formation a conclu des ententes avec les portiers Clément Diop et Jason Beaulieu plus tôt au mois de janvier. Evan Bush et James Pantemis possèdent également des ententes.

«Maxime a rencontré Rémi [Garde] durant l'entre-saison et a fait part de son désir de jouer régulièrement durant la saison 2018, a dit le directeur technique Adam Braz. Après avoir discuté avec notre club partenaire, nous considérons qu'il s'agit d'un bon scénario et Maxime a accepté le prêt.»

Crépeau a disputé ses trois premiers matchs dans la Major League Soccer (MLS) en 2017. Il a cédé huit fois sur 10 lancers.

Il également été titulaire pour les quatre matchs de l'équipe en Championnat canadien, l'année dernière. Sur la scène internationale, Crépeau a disputé deux matchs avec l'équipe nationale canadienne, dont un lors de la Gold Cup.