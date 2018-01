L’Océanic résiste aux attaques des Islanders

La meilleure défensive de la LHJMQ a retrouvé ses lettres de noblesses dimanche après-midi à Rimouski. Beaucoup plus responsable près de son filet que dans ses deux derniers matchs à Victoriaville et à Sherbrooke, l’Océanic a résisté aux assauts des Islanders de Charlottetown pour sauvegarder une importante victoire dans la course au trophée Jean-Rougeau.

Les hommes de Serge Beausoleil ont eu chaud, mais leur travail acharné dans les dernières minutes de l’affrontement fut suffisant afin de confirmer un gain de 3-1 devant la meilleure foule de la saison au Colisée Financière Sun Life.

Utilisant sa longue portée, Samuel Dove-McFalls a complété un magnifique jeu préparé par Mathieu Nadeau en deuxième période pour ramener la rondelle devant le gardien Matthew Welsh et inscrire le but victorieux. Nadeau avait déjà trouvé le fond du filet quelques minutes auparavant.

Le reste du travail appartient Colten Ellis et au quatuor défensif des Bas-Laurentiens. À l’image d’un quart-arrière, le portier de 17 ans a profité d’importants blocs sur les tirs dangereux des Islanders au dernier engagement. Ellis termine la rencontre avec plusieurs acrobaties et 35 arrêts.

Le jeu le plus spectaculaire revient toutefois à Nadeau. Le vétéran de l’Océanic a réussi à sortir la rondelle de son territoire dans la dernière minute de jeu sans bâton et avec un seul gant. Charle-Edouard D’Astous marquait ensuite le but d’assurance dans une cage abandonnée.

Un match de séries éliminatoires

«On joue avec seulement deux 20 ans avec la perte de Chase Stewart. Ce sont des gars qui mangent beaucoup de minutes en jouant du hockey de qualité. Dove-McFalls a remporté trois ou quatre mises en jeu consécutives (avant le but de D’Astous). Nadeau a marqué un superbe but. C’est le genre de match qui va se jouer jusqu’à la fin et en séries. Il y a eu des erreurs, mais Colten (Ellis) les a réparé plus d’une fois», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

Charlottetown a créé l’égalité en deuxième période grâce à Nikita Alexandrov. Cette victoire permet à l’Océanic de demeurer au plus fort de la course pour l’obtention du premier rang du classement général dans la LHJMQ. Son retard n’est plus que de quatre points sur Blainville-Boisbriand. L’Armada possède encore deux parties en mains sur Rimouski.

Blessé jeudi dernier à Victoriaville, Stewart a raté un deuxième match dans le camp de l’Océanic. Selon Beausoleil, son absence devrait être de courte durée.