L’Impact repêche Ken Krolicki

L’Impact de Montréal a sélectionné le milieu de terrain Ken Krolicki au cours de la troisième ronde du SuperDraft de la Major League Soccer (MLS), qui se poursuivait dimanche à Philadelphie.

Krolicki, âgé de 21 ans, a disputé quatre saisons avec l’équipe de l’Université Michigan State.

En 2017, il a amassé cinq passes décisives en 20 parties. Pendant sa carrière universitaire, le joueur originaire de Plymouth, au Michigan, a récolté sept buts et 13 passes décisives.

Il s’agit de la première sélection de l’Impact à cette séance de repêchage. Le onze montréalais a échangé ses deux choix de première ronde, le quatrième et le septième, contre des montants d’allocation et il ne possédait pas de choix de second tour.