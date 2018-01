L'espoir s'amenuise

Les Canadiens ont marqué un but ou moins pour une 17e fois cette saison, samedi soir, face aux Bruins. Aucune formation de la LNH n’a fait pire

Le Tricolore n’a obtenu qu’une seule victoire à ses cinq derniers matchs et a essuyé trois défaites en huit jours contre son rival du Massachusetts.

Bref, le bilan est plutôt morose et les scénarios dans lesquels Claude Julien parviendrait à relancer l’équipe deviennent de plus en plus difficiles à imaginer.

D’ailleurs le site web spécialisé Sports Club Stats évalue désormais à 1,1% les chances de l'équipe de participer aux séries.

«Si on veut gagner, il faut être meilleur, a admis l’entraîneur-chef. Puis, je pense que c'est sûr qu'il faut trouver le moyen de commencer avec la rondelle. Tu sais, [notre problème] sur les mises en jeu, ça nous enlève du temps de possession. On devra aussi être plus déterminés pour gagner nos batailles pour les rondelles libres.»

Au-delà de ces facettes du jeu à corriger, plusieurs sont d’avis que le pilote ne possède pas des armes assez affûtées pour aller à la guerre.

«Malheureusement à Montréal, on n'a pas de Bergeron, on n'a pas de Marchand, on n'a pas de Pastrnak, on n'a pas de Chara, on n'a pas de bien des affaires, a constaté Louis Jean à l’émission Dave Morissette en direct après la dernière sortie du club.

«On voit alors de l'inconstance. C'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et malheureusement, j'ai l'impression, c'est ce qu'on va continuer de voir.»

Lors de leur dernier revers, les Canadiens ont semblé anéantis après le premier but des Bruins, un tir sans angle de David Pastrnak qui a fait bien mal paraître Carey Price.

«Je vais prendre le blâme aussi, a affirmé Nicolas Deslauriers de façon diplomate. Nous n’étions pas les premiers sur la rondelle. On ne mettait pas assez de pression en échec avant et on ne plaçait pas le disque en arrière de leurs défenseurs, alors qu’on savait que c’était ce qu’on devait faire.»

Du positif malgré tout

Heureusement, grâce à Paul Byron, entre autres, il n’y a pas que du négatif. Le petit attaquant accomplit un boulot formidable au centre pour pallier les pertes de Phillip Danault et d’Andrew Shaw. Encore samedi soir, certains diront qu’il a été le meilleur joueur d’avant des siens.

«Les entraîneurs m’aident beaucoup. On regarde beaucoup de vidéos. Ils me donnent de bonnes ficelles pour améliorer mon jeu... Puis, je dois continuer à progresser et à faire tout mon possible pour aider l’équipe», a indiqué le marchand de vitesse.

Et que dire du franc-tireur Max Pacioretty, qui a amorcé l’année 2018 sur les chapeaux de roue après avoir connu une première moitié de saison cauchemardesque. L'ailier gauche revendique sept buts à ses sept derniers matchs et semble bien s'entendre sur la patinoire avec Byron, son nouveau joueur de centre.

Bien que les probabilités jouent contre son équipe, le capitaine n’entend pas baisser les bras et adopter une vision tournée vers l’avenir.

Ce serait, après tout, le signe d’une équipe qui n’aurait pas la bonne philosophie pour gagner davantage de matchs, qu'il s'agisse du futur ou du présent.

«On n'est pas une équipe qui abandonne. Je pense même, en tant que personne ou en tant que joueur de hockey, ce n’est pas dans nos habitudes d'abandonner. Je pense que c'est un mot qu'on ne prononce jamais.»