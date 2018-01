Le Drakkar vient à bout des Olympiques

Le Drakkar de Baie-Comeau a solutionné l’énigme des Olympiques de Gatineau, dimanche après-midi, quand il a inscrit un triomphe de 5-3 devant 2010 spectateurs présents au Centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un quatrième match de suite devant leurs partisans, les Nord-Côtiers ont, du même coup, signé leur premier gain de la saison face à leurs visiteurs de l’Outaouais.

Les favoris locaux ont bien entrepris la rencontre en ouvrant rapidement la marque grâce au 10e filet de la campagne de l’attaquant Edouard St-Laurent, qui a touché la cible pour une septième fois à ses neuf dernières parties.

Les Olympiques ont ensuite répliqué avec les deux buts du capitaine et défenseur Alex Breton, qui marqué deux fois de la même façon avec des tirs parfaits dans la partie supérieure.

Après avoir connu un affreux début de deuxième période, le Drakkar a profité d’un but chanceux (Joakim Paradis) pour revenir dans la partie avec trois buts sans riposte avant la fin du deuxième engagement.

Bénéficiant de deux jeux de puissance consécutifs, les vainqueurs n’ont pas raté leur coup avec des boulets de canon des vétérans de 20 ans Bradley Lalonde et Luke Kirwan, qui a de nouveau hérité de la première étoile.

Les matelots ont ensuite été indisciplinés à leur tour au troisième tiers et l’ennemi en a profité pour réduire l’écart à un filet. Inspirés par une autre brillante prestation du gardien Francis Leclerc (30 arrêts), les hommes de Martin Bernard ont finalement résisté à la menace.

«C’est vrai que cela a été un drôle de match avec des hauts et des bas. En troisième période, on s’est tiré dans le pied nous-mêmes avec des mauvaises punitions et cela aurait pu virer contre nous», a reconnu l’entraîneur en chef du Drakkar.

Le pilote a quand même apprécié des bonnes choses dans cette 21e victoire. «Pour un deuxième match de suite, notre attaque a marqué cinq buts. En avantage numérique, nous avons demandé aux gars de tirer plus souvent vers le filet et cela a donné des bons résultats ce soir (dimanche). »

D’Artagnan Joly, dans une cage déserte, a réussi l’autre but du Drakkar, qui a complété sur une bonne note une éreintante séquence de cinq parties en huit jours avec un bilan de trois victoires et deux revers.