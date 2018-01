La semaine des Canadiens : refroidir l'Avalanche

Après avoir eu une semaine fort chargée où ils ont amassé quatre points sur une possibilité de huit, les Canadiens de Montréal auront une tâche ardue à exécuter devant leurs partisans : refroidir l'Avalanche du Colorado.

La formation de l'Association de l'Ouest sera de passage dans la métropole québécoise ce mardi après avoir collé neuf victoires consécutives à sa fiche.

Jeudi, les Hurricanes de la Caroline seront les visiteurs. Ces derniers l'avaient emporté 3-1 le 27 décembre dernier, à Raleigh, grâce à un doublé de Sebastian Aho.

Le Tricolore (19-22-6, 44 points) entame sa semaine à 13 points du troisième rang et ses chances d'atteindre les séries éliminatoires sont presque nulles alors que des équipes comme les Flyers de Philadelphie, les Rangers de New York et les Penguins de Pittsburgh ont effectué des montées fulgurantes au classement.

Voici un survol de la semaine des Canadiens :

Avalanche du Colorado (26-16-3), 4e place - section Centrale

Qui freinera l'Avalanche et sa séquence de neuf victoires? Les Canadiens tenteront d'y parvenir, mais la tâche s'annonce ardue.

D'abord, les performances de Nathan MacKinnon y sont pour beaucoup. L'ancien coéquipier de Jonathan Drouin chez les Mooseheads de Halifax a récolté un total impressionnant de 19 points pendant la série de succès du Colorado, dont huit buts.

L'attaquant de 22 ans occupe le deuxième rang des pointeurs du circuit avec 59 points. Ses 23 buts et ses 36 aides lui confèrent respectivement les septième et neuvième rangs.

Enfin, les récentes sorties de Jonathan Bernier ont certainement fait la différence. En l'absence de Semyon Varlamov, le gardien québécois a remporté neuf de ses 10 derniers départs. Pendant cette séquence, le Lavallois a alloué un but ou moins à l'adversaire dans six sorties.

Le Colorado sera d'abord en action chez les Maple Leafs de Toronto ce lundi soir, un horaire qui pourrait profiter au CH.

Hurricanes de la Caroline (21-18-8), 8e rang - section Métropolitaine

Les Hurricanes ne sont peut-être pas flamboyants de par leur position au classement, mais il n'en demeure pas moins que le talent est indéniable dans cette formation de la section Métropolitaine.

Le duo finlandais Sebastian Aho-Teuvo Teravainen trône au sommet des pointeurs avec des cumulatifs de 37 et 36 points.

Puis l'attaquant finlandais Elias Lindholm vient de réussir un doublé, samedi, face aux Red Wings, pour inscrire ses 13e et 14e filets de la campagne.

Jeff Skinner sera aussi à surveiller, lui qui a inscrit 14 buts et 30 points en 47 rencontres.

Cette semaine de deux matchs sera suivie de la fin de semaine du match des étoiles, à Tampa, qui sera présenté à TVA Sports.