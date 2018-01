Internationaux d’Australie : Dabrowski et Xu atteignent les quarts de finale

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski, qui fait équipe avec la Chinoise Yifan Xu, a atteint la ronde des quarts de finale du double féminin des Internationaux d’Australie, lundi, grâce à une victoire de 7-6 (6) et 6-1.

La paire de Dabrowski, qui est classée sixième favorite de l’épreuve, a mis un peu moins d’une heure et demie pour vaincre le duo composé de la Japonaise Shuko Aoyama et de la Chinoise Zhao.

Dabrowksi et Xu ont fait face à six balles de bris et chaque fois, elles ont réussi à s’en sortir. En contrepartie, elles se sont emparées du service de leurs rivales à trois reprises.

Elles affronteront en quarts de finale, les Russes Elena Vesnina et Ekaterina Makarova, deuxièmes favorites.

Samedi, en compagnie de son partenaire Mate Pavic, de la Croatie, elle a franchi avec succès le premier tour du tournoi de double mixte en défaisant les Australiens Lizette Cabrera et Alex Bolt en deux manches de 6-3 et 7-5. Dabrowski et Pavin sont classés huitièmes têtes de série de la compétition.