Le visage transformé de l'Impact de Montréal

Les partisans de l'Impact devront visiblement s'attacher à de nouveaux visages la saison prochaine.

Leur capitaine Patrice Bernier a pris sa retraite. Laurent Ciman, un autre favori de la foule, a été échangé et Blerim Dzemaili a décidé de retourner à la maison. Au total, huit joueurs ne seront pas de retour dans l'uniforme bleu-blanc-noir.

Lors du repêchage, l'Impact a choisi de revenir à la maison avec 350 000 dollars en poche en échangeant ses quatrième et septième choix. Une marge de manœuvre qui lui permet d'obtenir du renfort.

Le onze montréalais acceuillera ainsi parmi ses rangs le défenseur central Zakaria Diallo, le nouveau joueur désigné Saphir Taïder et l'attaquant Jeisson Vargas. Dans tout ça, on ne peut pas reprocher au club de ne pas faire confiance aux joueurs d'ici : Michael Petrasso est devenu cette semaine le 11e Canadien à s'enrôler avec le club en 2018.

Plusieurs d'entre eux devront prouver à leur nouvel entraîneur, Rémi Garde, qu'ils méritent une place dans le onze partant.

«Après ça, c'est aux jeunes, que ce soit Samuel [Piette], Louis [Béland-Goyette], [Anthony] Jackson-Hamel ou compagnie de prouver qu'ils ont leur place ou qu'ils sont meilleurs que ce qu'il y a dans l'équipe. Et qu'il peuvent être dans le onze partant. Et être la nouvelle génération de joueurs locaux qui sont le visage de l'Impact sur et hors du terrain», a énuméré Patrice Bernier, qui occupe dorénavant les fonctions d'entraîneur adjoint de l'Académie de l'Impact.

En revenant du repêchage les mains presque vides, Rémi Garde a lancé un message clair aux joueurs de l'Académie. Ils auront eux aussi la chance de faire leurs preuves.

«Les joueurs que nous avons remarqués ici au "combine" évoluaient à des positions pour lesquelles il y a déjà des jeunes qui sont aux portes de l'équipe première, donc, voilà, ça n'aurait pas été un bon message à l'Académie que de faire venir quelqu'un de l'extérieur d'un niveau sensiblement égal, voire inférieur», a lucidement expliqué le pilote français.

Les joueurs ont rendez-vous au Stade olympique mardi pour une première séance d'entraînement. Ils prendront ensuite l'avion en direction de Miami, ou ils s'entraîneront jusqu'au 30 janvier.