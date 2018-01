Deux médailles pour le Canada en cyclisme sur piste

Le Canada a décroché une médaille d’argent et une médaille de bronze dimanche à la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Minsk, au Bélarus.

Stefan Ritter, d’Edmonton, a décroché l’argent du keirin masculin tandis que l’équipe canadienne de poursuite de la relève est grimpée sur la troisième marche du podium.

Ritter a été devancé par le Néerlandais Matthijs Buchli. Le Gallois Lewis Oliva a complété le podium.

«Dans l'ensemble, je suis vraiment content de ma prestation au keirin, a expliqué Ritter, un ancien champion du monde junior, dans un communiqué. Pour être honnête, j'aurais difficilement pu demander mieux! Étant donné que c'était la première fois que je participais au keirin en Coupe du monde, je suis vraiment heureux. Mis à part ma première course, tout s'est bien déroulé pour moi, et je pense que j'ai pris les bonnes décisions sur le plan tactique.»

L'équipe de poursuite de la relève, composée d’Erin Attwell, de Maggie Coles-Lyster, de Devaney Collier, et de la Québécoise Laurie Jussaume, a pris le troisième rang à l’épreuve du 4000 m, derrière les États-Unis et l’Italie.

«Nous avons pris un très bon départ, a déclaré Attwell. Notre plan consistait à nous concentrer sur les aspects techniques de la course, avoir une bonne exécution, bien rester sur la ligne noire, et communiquer entre nous. Nous avons vraiment bien réussi à courir en équipe. C'est la première fois que nous exécutons quelque chose parfaitement. Nous avons eu un parcours sans faute lors de nos [trois] courses, et chaque fois nous nous sommes améliorées sur le plan technique, et chaque fois nous sommes allées plus vite. Cela augure bien pour l'avenir.»