Antoine Duchesne se démarque à la dernière étape

Le Santos Tour Down Under, une compétition du World Tour masculin, a pris fin après six jours de course dimanche. À la dernière étape, longue de 90 kilomètres, présentée à Adélaïde, en Australie, le nom d’Antoine Duchesne (FDJ) est ressorti du lot.

La course finale s’est terminée au sprint et 84 cyclistes ont conclu dans le même temps que le concurrent le plus rapide, l’Allemand André Greipel (Lotto Soudal). L’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) et le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) suivent respectivement.

Le meneur de la formation FDJ, l’Autrichien Georg Preidler, a pour sa part pris la 32e place. Originaire de Saguenay, Antoine Duchesne pointe en 94e place à 18 secondes de Greipel.

Lors de cette étape, le Québécois s’est d’ailleurs démarqué au 12e tour du parcours alors que les deux leaders provisoires avaient 1 min 35 s d’avance sur le peloton. Duchesne est sorti du groupe et est parti en chasse. Il a réussi à créer un écart de 20 secondes sur le reste des concurrents avant de se faire rattraper.

Impey meneur au général

Au classement général du Santos Tour Down Under, c’est le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) qui a été sacré grand champion devant l’Australien Richie Porte (BMC). Le Néerlandais Tom Jelte Slagter (Dimension Data) est bon troisième avec un retard de 16 secondes sur les deux premiers.

L’objectif de l’équipe FDJ était de voir Preidler terminer dans le top 10, ce qui ne s’est pas produit. Il a fini 28e. Duchesne est 98e.

Compétition éprouvante pour FDJ

Au cours de la semaine, sous l’éprouvante chaleur, trois porte-couleurs de FDJ ont abandonné le tour. Mardi, à la première étape, le Norvégien Daniel Hoelgaard n’a pas franchi la ligne d’arrivée après être tombé à 300 mètres de la fin. Il a quitté les lieux en ambulance. Mercredi, le Suisse Steve Morabito est tombé, il s'est luxé l'épaule, se l'est remise en place et a rallié l'arrivée.

Il n’a pas fait l’étape du lendemain. Samedi, ce fut au tour du Français Anthony Roux de faire l’impasse en raison d’une forte douleur au talon liée à une plaie.

Résultats individuels d’Antoine Duchesne

Étape 1 : Port d’Adélaïde à Lyndoch (145 km) / 20e

Étape 2 : Unley à Stirling (148,6 km) / 110e

Étape 3 : Glenelg à Victor Harbor (120,5 km) / 95e

Étape 4 : Norwood à Ulrailda (128,2 km) / 71e

Étape 5 : McLaren Vale à Willunga Hill (151,5 km) / 95e

Étape 6 : Adelaïde à Adelaïde (90 km) / 94e