Anne-Catherine Tanguay: les yeux rivés sur son rêve

À cinq jours du début de l’ouverture de la nouvelle saison sur le circuit de la LPGA, Anne-Catherine Tanguay est fébrile à l’idée de rivaliser avec les meilleures golfeuses de la planète. Son rêve, qu’elle chérissait en regardant autrefois Annika Sörenstam, deviendra bientôt réalité.

Aujourd’hui, elle débarque à Nassau dans les Bahamas afin de peaufiner son jeu en vue du premier tournoi de la saison, la Classique Pure Silk, sur les allées du magnifique club de golf Paradise Island. Elle y sera avec les neuf autres diplômées de la promotion 2017 du circuit Symetra, avec qui elle a tissé de forts liens d’amitié.

La Québécoise âgée de 27 ans a déjà établi sa stratégie. Avec son statut à temps plein remporté à la sueur de son front tout au long de l’année 2017 sur le Symetra, elle vise une participation à près de 25 tournois de la LPGA en 2018. Une lourde commande, mais la norme pour les quelque 80 golfeuses les plus occupées depuis plusieurs années.

«Mon objectif principal, c’est d’aller jouer en Asie à la fin de l’année. Si j’y arrive et que je réussis à me qualifier à trois des cinq championnats majeurs, je vais dépasser les 25 tournois», explique Tanguay en entrevue téléphonique avec «Le Journal de Montréal».

Ces objectifs de performance proviennent de son insatiable appétit. Elle en demande toujours plus. Passionnée par son sport et disciplinée, elle démontre un fort caractère. Une qualité primordiale pour combattre sur les allées. «Je ne suis pas du mauvais côté du spectre. Il faut être faite forte dans l’élite», témoigne celle qui carbure à l’adrénaline de la compétition.

«C’est une fille très déterminée et persévérante. Cette qualité, elle tient ça de moi, explique son père, Yvan. La rage de vaincre, elle la tient de sa mère, Lucie.»

Cette dernière voit en quelque sorte sa fille vivre son rêve. Véritable mordue de golf, Mme Bellemare a commencé à titiller la petite balle blanche sur le tard à l’âge de 25 ans. «J’avais le feu sacré, qui sait si j’avais commencé plus jeune, relate la sympathique mère de trois enfants. Anne-Catherine fait ce que je voulais faire.»

Depuis le Castor !

Il n’y a pas si longtemps, Anne-Catherine remportait le championnat amateur féminin du Québec. C’était en 2012 et 2013. Cinq ans plus tard, elle se retrouve parmi la crème mondiale. La jeune femme de Québec en a fait, du chemin, depuis le Centre Castor, à Valcartier. Un endroit où elle a appris les rudiments du sport dès l’âge de 10 ans avec sa mère. Sa sœur Marie-Chantal faisait de l’équitation à proximité.

«Les enfants disaient qu’ils m’accompagnaient au Castor juste pour moi. Ils haïssaient jouer au golf. Ce n’était vraiment pas l’amour fou, relate Lucie avec plaisir en fouillant dans ses souvenirs. Il fallait donner aux filles des petits extra et amener des amis pour qu’elles commencent à aimer ce sport.»

Un peu plus tard, la famille a déménagé ses sacs au club de golf de Beauce. C’est en participant à des tournois qu’Anne-Catherine a été piquée au vif. Le basketball, le volleyball et le soccer ont pris le bord, laissant la place à sa grande passion, dans laquelle elle espérait faire carrière.

«Anne-Catherine était bonne à 14, 15 ans, mais elle n’était pas extraordinaire. Elle a par contre progressé chaque année, explique son entraîneur depuis 12 ans, Fred Colgan. Quand on se retourne et qu’on évalue ce qu’elle a réussi depuis 10 ans, on aperçoit une constante évolution.

«C’est une fille extraordinaire, poursuit-il. Pour réussir, ça prend beaucoup de caractère et de force mentale. Ce sont ses plus grandes qualités. Si tu ne les as pas, au golf, c’est impossible de performer.»

Son élève ne vise rien de moins qu’une place dans le top 60 à la fin de la campagne. Une ambition à la hauteur de son talent, témoigne son équipe.