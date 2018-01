Un quatrième titre pour Kaillie Humphries

En vertu d’une médaille d’argent en compagnie de sa partenaire Phylicia George lors de l’étape de Königssee, samedi en Allemagne, la Canadienne Kaillie Humphries a obtenu un quatrième titre de la Coupe du monde de bobsleigh.

Justin Kripps a été décoré de bronze chez les hommes, décrochant lui aussi la palme au classement cumulatif. Il s’agit d’un premier sacre pour lui.

Humphries, également deux fois championne olympique, a terminé au premier rang du classement de la Coupe du monde en 2013, 2014 et 2016.

«Je suis vraiment heureuse de mettre la main sur le globe une nouvelle fois, a dit Humphries, dans un communiqué. D’être constante pendant huit étapes me prouve que ce n’est jamais l’histoire d’une seule course. Ça me donne beaucoup de confiance en mes habiletés.»

Le duo féminin a terminé l’épreuve de samedi avec un temps de 1 min 41,64 s, accusant un retard de 29 centièmes de seconde sur les favorites locales Stephanie Schneider et Annika Drazek. Les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs ont été décorées de bronze.

Les représentantes de l’unifolié Alysia Rissling et Heather Moyse ont pris le cinquième rang de la compétition, tandis que leurs compatriotes Christine de Bruin et Cynthia Appiah ont terminé 14es.

Kripps et Alexander Kopacz (1:39,41) ont quant à eux terminé derrière les Allemandes Francesco Friedrich et Thorsten Margis (1:38,97) ainsi que Johannes Lochner et Christopher Weber (1:39,37).