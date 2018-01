Un neuvième gain de suite pour l’Avalanche

Nathan MacKinnon a marqué un but et récolté une mention d’aide, samedi, pour permettre à l’Avalanche de vaincre les Rangers de New York par la marque de 3-1, à Denver, et ainsi signer une neuvième victoire consécutive.

Le défenseur Erik Johnson et l’attaquant Mikko Rantanen ont également fini la rencontre avec un filet et une aide, alors que devant le filet, Jonathan Bernier a repoussé 28 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Seul Pavel Buchnevich est parvenu à déjouer le portier québécois après que les favoris locaux aient pris les devants 2-0.

Henrik Lundqvist a tout de même bien fait devant la cage des Rangers en stoppant 34 lancers.

MacKinnon a marqué sept fois en plus de se faire complice à 10 reprises pour un total de 17 points au cours de cette séquence victorieuse.

Le gardien Jonathan Bernier a également eu son mot à dire, lui qui était entre les poteaux dans huit de ces neuf victoires.