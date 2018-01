Ski alpin: la revanche de Lindsey Vonn

Deuxième vendredi en raison d'une grosse faute, l'Américaine Lindsey Vonn a pris sa revanche samedi avec un net succès lors de la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo, signant sa 79e victoire en Coupe du monde et la 12e dans la station italienne.

Six victoires en descente, six en Super G: la station des Dolomites est la deuxième maison de l'Américaine, celle où elle a décroché le plus de succès après Lake Louise (18).

«Je suis tellement heureuse. J'aime toujours autant skier ici, c'est une piste parfaite pour moi», a-t-elle déclaré à la Rai après cette nouvelle victoire, la 79e de sa fantastique carrière.

Vonn se rapproche donc encore un peu plus du record absolu, les 86 succès du Suédois Ingemar Stenmark. Et dimanche, elle aura une nouvelle occasion avec le Super G disputé sur la même piste, l'Olimpia delle Tofane.

Surtout, à trois semaines des Jeux olympiques de Pyeongchang, elle monte en puissance et envoie un message très clair à ses concurrentes.

«J'ai bien programmé ma saison. Je n'ai pas super bien débuté mais je voulais simplement arriver en forme aux JO et c'est ce qui se passe. J'ai trouvé la confiance et quoi qu'il arrive désormais, je serai prête pour les Jeux», a-t-elle lancé.

Plus rapide et plus agressive que toutes ses rivales, Vonn a devancé samedi de près d'une seconde la skieuse du Liechtenstein Tina Weirather et une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui a décroché dans les Dolomites le deuxième podium de sa carrière.

Frayeur pour Goggia

«Je suis vraiment heureuse de cette 12e victoire à Cortina et heureuse aussi d'avoir comme hier une Américaine avec moi sur le podium», a expliqué Vonn.

Vendredi, l'autre Américaine était Mikaela Shiffrin, qui avait pris la 3e place. Samedi, elle est restée plus prudente et a manqué un peu de vitesse. Elle s'est tout de même classée 7e et conserve la tête du classement général de la Coupe du monde.

L'Italienne Sofia Goggia, qui s'était imposée vendredi, a de son côté chuté sur le saut du haut de parcours. Elle conserve néanmoins la première place de la Coupe du Monde de descente.

«Heureusement, ça va. J'ai réussi à contrôler un peu la chute, donc ça va. Sur le saut je n'ai pas réussi à bien fermer la trajectoire. Ensuite je suis restée en l'air et j'ai atterri sur l'arrière des skis», a expliqué Goggia.

Après leur triplé de la semaine dernière à Bad Kleinkirchheim et la victoire de Goggia vendredi, les Italiennes sont cette fois restées en retrait avec la 9e place de Johanna Schnarf comme meilleur résultat.

Les autres outsiders, comme l'Autrichienne Cornelia Huetter qui s'est classée 10e ou la Suissesse Lara Gut qui n'a réussi que le 13e chrono, n'ont pas fait mieux.