Roger Federer domine de nouveau Richard Gasquet à Melbourne

Le Suisse Roger Federer, deuxième joueur mondial, a de nouveau dominé Richard Gasquet, 31e au monde et 29e favori du tournoi, pour se qualifier pour les huitièmes de finale des Internationaux d'Australie en trois manches de 6-2, 7-5, 6-4, samedi à Melbourne.

C'était la 17e victoire de Federer en 19 duels avec Gasquet, dont le dernier succès remonte à 2011. Depuis, le Suisse a gagné 22 sets d'affilée. Le Français ne s'est jamais imposé sur terre battue ni en Grand Chelem.

Gasquet n'a pourtant pas joué un mauvais tennis samedi. Au contraire, il a réussi de nombreux coups gagnants (27, contre 42 à Federer) et a souvent régalé le public.

Mais il a fallu attendre la fin du troisième set pour qu'il se procure ses premières balles de bris. Ayant recollé à 4-4 après avoir été mené 4 à 1, il s'est bien battu mais ce semblant de suspense n'a pas survécu plus de quelques jeux.

«Qu'est-ce qui a fait la différence? Peut-être que je suis resté plus offensif que lui, peut-être que j'ai mieux protégé mon service», a dit Federer, auteur de 12 as, en réponse à une question après son match.

«Le deuxième set a été serré et le match aussi. À la fin, on aurait pu aller jusqu'au bris d'égalité et alors on ne sait jamais. Il a fallu que je reste concentré jusqu'au bout», a dit le quintuple vainqueur à Melbourne.

Questionné sur son état de forme et d'esprit par rapport au même stade de la compétition l'an passé, le Suisse a répondu: «Cette année mon dernier match ne date pas d'il y a six mois. Je suis très en forme et je sais que les matchs en cinq sets ne me poseront pas de problème».

Gasquet a quitté le court «frustré» de ne pas avoir pu prendre au moins un set. «C'est dommage de ne pas être allé au bris d'égalité dans le troisième. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'étais très motivé, en forme, et j'ai bien joué. On sait que pour le battre il faut être exceptionnel, a-t-il commenté. En plus les conditions étaient très rapides, il y avait peu de rebonds, c'était parfait pour son jeu».

Federer affrontera au prochain tour le Hongrois Marton Fucsovics, 80e mondial, qu'il connaît pour s'être entraîné avec lui en Suisse l'an passé.

Djokovic plus à l'aise à la fraîche

Plus à l'aise à la fraîche que dans la canicule, Novak Djokovic s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Espagnol Albert Ramos en trois sets 6-2, 6-3, 6-3.

Au tour précédent, le Serbe avait perdu un set dans un match de piètre qualité, disputé par une chaleur écrasante, contre le Français Gaël Monfils. Samedi, il s'est promené face au 22e mondial, en soirée. Les températures étaient de toute façon revenues à la normale dans la journée.

La seule alerte a été un temps mort médical qu'il a demandé au deuxième set pour se faire masser le bas du dos. Mais l'épisode ne l'a pas empêché de continuer sur le même rythme pour s'imposer en 2h 21 min.

«Ce n'était pas si facile, il a fallu que je me batte pour gagner les points car il remet beaucoup de balles, mais je suis content de mon niveau de jeu», a dit le sextuple vainqueur du tournoi.

Djokovic a fait son retour à la compétition après six mois d'arrêt, dus à une blessure au coude, pendant lesquels il est redescendu à la 14e place mondiale.

En huitième de finale, il affrontera le Sud-Coréen Chung Hyeon (58e). «Les matchs vont être plus durs à partir de maintenant. Chung a remporté une grande victoire sur Alexander Zverev qui avait fait une superbe saison 2017», a dit le Serbe.

Berdych pour la dixième fois en deuxième semaine

Le Tchèque Tomas Berdych, 20e mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale pour la dixième fois en battant l'Argentin Juan Martin Del Potro (10e), en trois sets 6-3, 6-3, 6-2.

Le Tchèque, âgé de 32 ans et l'un des joueurs les plus réguliers de la décennie, espère renverser la vapeur après une saison et demie difficile. Malgré une demi-finale à Wimbledon l'an passé, il est sorti en janvier 2017 du top 10, dont il faisait partie sans discontinuer depuis 2010.

Del Potro retrouvait lui l'Open d'Australie pour la première fois depuis 2014. Il avait raté les éditions 2015 et 2016 à cause de blessures et avait renoncé à celle de 2017 dans la foulée de sa victoire en Coupe Davis.

L'Argentin avait fait son retour sur le circuit en 2016 après plusieurs opérations au poignet. Il a notamment été finaliste aux jeux Olympiques de Rio. En Grand Chelem, son meilleur résultat depuis sa réapparition est une demi-finale au dernier US Open.

Samedi, il n'a jamais existé face à Berdych, qui l'a bombardé de premières balles (20 aces). Le Tchèque a réussi deux fois plus de coups gagnants que lui (52 à 26).

Berdych, deux fois demi-finaliste à l'Open d'Australie (2014, 2015), affrontera l'Italien Fabio Fognini (25e) en huitième de finale.

Chung gagne le duel des «Next Gen» contre Zverev

Le Sud-Coréen Hyeon Chung, 21 ans, a battu samedi l'Allemand Alexander Zverev, 20 ans, dans un duel entre deux des grands espoirs du tennis mondial, au troisième tour.

Dans la course au sommet, Zverev, quatrième mondial, semblait très nettement en avance, à tel point qu'il faisait partie des outsiders pour le titre, mais c'est Chung, 58e mondial, qui l'a emporté en cinq manches de 5-7, 7-6 (3), 2-6, 6-3, 6-0.

Il est le premier Sud-Coréen à atteindre les huitièmes de finale à Melbourne et le deuxième en Grand Chelem après Lee Hyung-Taik aux Internationaux des États-Unis en 2000.

Chung, reconnaissable à ses grosses lunettes blanches, a gagné cet automne à Milan le Championnat de fin de saison Next Gen, sorte de Masters des jeunes organisé pour promouvoir la génération appelée à prendre la relève du «Big Four» (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray). C'était son premier titre sur le circuit ATP.

Il avait dominé notamment le Canadien Denis Shapovalov et les Russes Andrey Rublev et Daniil Medvedev, ce dernier s'étant aussi trouvé sur sa route à Melbourne au deuxième tour. Au premier tour, Chung avait éliminé le frère d'Alexander Zverev, Mischa, par abandon.

Alexander Zverev n'était pas à Milan, car il s'était qualifié pour le vrai Championnat de fin de saison, à Londres, grâce à ses victoires aux tournois de catégorie Masters 1000 de Rome (en battant Djokovic en finale) et de Montréal (contre Roger Federer).

En revanche en Grand Chelem, l'Allemand d'origine russe ne décolle pas pour le moment. En onze tentatives, il n'a atteint les huitièmes de finale qu'une fois, à Wimbledon l'année dernière.

Au prochain tour, Chung affrontera le Serbe Novak Djokovic, 14e mondial, ou l'Espagnol Albert Ramos, 22e. Il avait déjà croisé l'ex-no.1 mondial en 2016, au premier tour. Djokovic avait poursuivi jusqu'à son sixième et dernier titre en date à Melbourne.

Résultats

Simple messieurs (3e tour):