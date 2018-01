Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Vegas 3 – FLORIDE 4 (prolongation)

(prolongation) Montréal 3 – WASHINGTON 2

– WASHINGTON 2 Los Angeles 1 – ANAHEIM 2

Soirée spéciale pour les Panthers

Aaron Ekblad a marqué en prolongation pour propulser les Panhters vers la victoire face aux Golden Knights lors de la soirée où le fondateur de l’équipe, Wayne Huizenga, était honoré dans le cadre des célébrations entourant les 25 ans de l’équipe.

Aleksander Barkov (1B, 2A) a marqué un cinquième but en désavantage numérique, un sommet cette saison dans la LNH. Depuis 2010-11, seulement trois joueurs a réussi à trouver le fond du filet en désavantage numérique à plus de cinq reprises : Jean-Gabriel Pageau (7, OTT, 2015-2016), Frans Nielsen (7, NYI, 2010-2011) et Michael Grabner (6, NYI, 2010-2011).

La séquence continue pour les Ducks

Ryan Kesler a marqué le but gagnant en milieu de troisième période et les Ducks ont remporté une quatrième victoire consécutive à domicile.

La formation californienne est maintenant 6-1-1 à ses huit derniers matchs au Honda Center.

Pacioretty à la rescousse du CH

Max Pacioretty (2B, 1A) a participé aux trois buts des siens pour permettre aux Canadiens de mettre fin à une séquence de trois défaites.

Le capitaine du Tricolore a maintenant marqué à six reprises à ses six derniers matchs.

Matchs de samedi