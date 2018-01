Les Jets éteignent les Flames

Les Jets de Winnipeg ont mis fin à la série de sept victoires des Flames en l’emportant 2-1 en tirs de barrage, samedi à Calgary.

Bryan Little et Blake Wheeler ont chacun fait scintiller la lumière rouge pendant la séance de tirs au but. Mark Jankowski et Sean Monahan, des Flames, ont pour leur part été frustrés par Connor Hellebuyck.

Le portier des Jets a livré une excellente performance devant le filet des siens en bloquant 30 des 31 tirs dirigés vers lui.

Michael Hutchinson était son adjoint pendant la partie. Il remplaçait Steve Mason, qui a subi une commotion cérébrale à l’entraînement.

De l’autre côté de la patinoire, Mike Smith a connu une bonne soirée de travail en dépit de la défaite. Il n’a été déjoué qu’une fois sur 35 lancers en 65 minutes de jeu.

TJ Brodie a ouvert la marque en milieu de première période pour les favoris de la foule. Il s’est avancé en zone adverse et il a hésité avant de lancer, ce qui a semblé confondre la défense des Jets ainsi que Hellebuyck.

Le filet de Mathieu Perreault, au second tiers, a forcé la tenue de la prolongation. Bien placé devant le filet adverse, le Québécois a redirigé le tir du revers de Little derrière Smith pour récolter son 14e filet de la saison. Perreault a ainsi fait mouche dans un deuxième match de suite. Il est en voie d’obtenir son plus haut total de buts en carrière, lui qui a marqué 18 fois en 2013-2014 et en 2014-2015.

Les Flames auraient pu améliorer leur sort s’ils avaient été plus efficaces en avantage numérique. Ils ont été blanchis en quatre occasions avec un homme en plus.

Les Jets seront de nouveau en action dimanche quand ils accueilleront les Canucks de Vancouver. Les Flames recevront quant à eux la visite des Sabres de Buffalo lundi.