Le regard intense de Roger Federer

Roger Federer n'est pas seulement un joueur de tennis phénoménal, il est également un bouffon hors pair.

Après sa victoire en trois manches face au Français Richard Gasquet au troisième tour des Internationaux d'Australie, Federer a fait l'étendue de tout son sens de l'humour alors qu'il était entrevue avec l'ex-joueur américain, Jim Courrier.

Courrier a demandé à Federer de lui donner un aperçu de son «regard intense», en référence à un message que le Suisse avait envoyé sur Twitter.

Hey @TheRock, am I doing the "Smoldering Intensity" right? �� pic.twitter.com/5A5ILEXYNK