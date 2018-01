Justine Dufour-Lapointe sort les crocs

Justine Dufour-Lapointe a livré une performance à la hauteur de son talent, samedi, lors de la finale féminine de ski acrobatique de Mont-Tremblant.

La plus jeune des trois sœurs a savouré sa première victoire de la saison sur le circuit de la Coupe du monde grâce à un pointage de 87,43. Un triomphe qui arrive à un moment crucial de sa préparation pour les Jeux de Pyeongchang.

«C’est une belle victoire, a souligné Justine Dufour-Lapointe. J’ai tellement travaillé fort pour demeurer dans ma zone et pour garder ma concentration.

«Maudit que ça fait du bien! Je l’apprécie tellement et je tente de la savourer pleinement. J’aurais le goût de pleurer tellement je suis fière de moi.»

Sa compatriote Andi Naude (85,35) et la Kazakh Yulia Galysheva (84,61) ont complété le podium.

À son mieux

Samedi, on a eu droit à la Justine des beaux jours.

«J’ai arrêté de penser aux autres et de suivre davantage mon instinct de fonceuse et de la tigresse en moi, a-t-elle ajouté au sujet de sa première place sur la piste Flying Mile. Je me suis concentrée sur ce que j’étais capable de faire.

«Je me sens libérée et de partir avec cette médaille d’or dans le cou vers Pyeongchang veut tout dire. Je vais pouvoir me répéter cette cassette-là jusqu’aux Jeux.»

Son soulagement va plus loin que le sport. Dans les derniers jours, on a appris que sa mère Johanne était en rémission après avoir souffert d’un cancer. Une situation qui a ébranlé la championne olympique en titre.

«En parlant publiquement de l’état de santé de ma mère, ça m’a permis d’attaquer cette compétition avec le cœur plus léger, a-t-elle raconté. Le fait d’en avoir parlé, je peux maintenant mettre cela derrière moi.»

Sa sœur Chloé, qui a pris le sixième rang avec une note de 81,07, était plus émotive.

«C’était ma première super-finale de la saison, mais c’est ce que je voulais réaliser, a-t-elle indiqué. Je voulais skier librement, et mes sœurs m’ont fait comprendre que je volais sur le parcours.

«J’étais naturelle, et c’est là-dessus que je veux bâtir mon dernier camp d’entraînement et ma présence aux Jeux olympiques.»

Robichaud confirme

Pendant ce temps, Audrey Robichaud a pratiquement assuré sa participation aux Jeux olympiques grâce à une cinquième position et un pointage de 83,18.

Il est maintenant difficile de penser qu’elle ne fera pas partie des choix de Ski acrobatique Canada dans les prochaines heures.

«Me qualifier pour la super-finale devant ma famille et mes amis, je ne peux pas demander mieux, a-t-elle souligné. J’en ai aussi profité pour essayer un nouveau saut en bas de parcours, le back flip truck driver.

«Je n’avais rien à perdre en haut du parcours. Le plan, c’est que je puisse le faire aux Jeux.»

Après une conférence de presse qui sera présentée lundi à Montréal, tous les skieurs de bosses qui défendront les couleurs du Canada à Pyeongchang se rendront en Colombie-Britannique pour un dernier camp d’entraînement.