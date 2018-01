Jadis un «fan» de Drouin, Michel Bergeron reste sur son appétit

S’il y avait un individu qui affectionnait le jeu de Jonathan Drouin avant son arrivée à Montréal, c’était bien Michel Bergeron.

L’ancien entraîneur-chef des Nordiques commence toutefois à déchanter. «Bergie» s’ennuie des manœuvres époustouflantes que le spectaculaire manieur de rondelle réalisait dans l’uniforme du Lightning.

«L’an dernier, toutes les fois qu’on voyait Jonathan Drouin avec le Lightning de Tampa Bay, je devenais excité. Je l’appelais le petit gars de Ste-Agathe. Lorsque Marc Bergevin a fait son acquisition, je n’arrêtais pas de dire à quel point le Canadien s’est amélioré.

«Malheureusement depuis le début de la saison, je ne le vois pas! Moi je ne veux pas entendre qu’il joue 20-22 minutes, je veux le voir avec la rondelle sur la patinoire. Je ne le vois pas patiner et contrôler la rondelle comme je le voyais. Certains vont dire que ce n’est pas la même équipe, mais ce n’est pas grave pour moi.

«Ce que je veux voir, c’est Jonathan Drouin déployer son talent. Il est trop bon pour être seulement un figurant avec le Canadien.»

À l’autre bout du spectre, Nicolas Deslauriers, lui, fracasse les attentes depuis que les Canadiens ont fait appel à lui. À son 24e match de la campagne face aux Islanders, lundi dernier, le Québécois a déjà égalé son record personnel de six buts qu'il avait enregistré en 70 rencontres avec les Sabres en 2015-2016. L'ailier gauche présente aussi un différentiel de +10.

De telles performances justifient une prolongation de contrat, selon Bergeron.

«Nicolas Deslauriers, il faut le signer! Écoute bien, ça c’est le joueur d’énergie. Dans le moment, il joue sur le premier trio et c’est peut-être un peu trop pour lui, mais ce qu’il fait [est impressionnant] depuis qu’il est arrivé à Montréal [...] On voit qu’il a un certain talent, mais [il y a aussi] l’ardeur qu’il met au jeu ... Et moi je suis persuadé que les entraîneurs du Canadien adorent diriger Deslauriers.»