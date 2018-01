«C’est mon meilleur résultat en Coupe du monde!» - Audrey McManiman

Audrey McManiman a conclu en 15e place, samedi, à la Coupe du monde de snowboard cross d’Erzurum, la première en sol turc. Il s’agissait d’une compétition importante pour les planchistes présents puisque cette dernière marquait la fin de la période de qualifications pour les Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je suis très heureuse! C’est mon meilleur résultat en Coupe du monde jusqu’à maintenant», a fait savoir la jeune athlète de 22 ans.

En raison de vents violents, les organisateurs ont été forcés d’annuler les entraînements et les qualifications plus tôt cette semaine. Ainsi, tous les athlètes féminins et masculins ont pris part aux finales aujourd’hui.

«J’ai commencé dans les huitièmes de finale. Je savais que je pouvais probablement bien faire avec ce format de course. En quart de finale, j’ai fait une erreur dans la section de départ. Je croyais pouvoir revenir dans le peloton, mais une chute a suivi malheureusement et j’ai fini quatrième de mon groupe.»

Sa compatriote britanno-colombienne Meryeta Odine a franchi la ligne d’arrivée en deuxième place. Cette dernière pointe au sixième rang du classement général.

La championne olympique, la Tchèque Eva Samkova, s’est imposée en super finale devant la Française Chloé Trespeuch (argent) et l’Italienne Michela Moioli (bronze).

Zoe Bergermann (10e), Carle Brenneman (18e), Tess Critchlow (20e) et Katie Anderson (28e) étaient également en action.

La prochaine épreuve individuelle de McManiman, de Saint-Ambroise-de-Kildare, sera le week-end prochain à la Coupe du monde de Bansko, en Bulgarie. Cette compétition ne comptera pas dans le processus de sélection olympique.

Brochu insatisfait

L’Italien Omar Visintin a remporté la compétition. Il a devancé le Français Pierre Vaultier, deuxième, et l’Autrichien Alessandro Haemmerle, troisième.

Du côté des Canadiens, Kevin Hill a obtenu le meilleur résultat du pays chez les hommes avec une 26e place. Liam Moffatt (32e), Baptiste Brochu (33e), Christopher Robanske (36e) et Éliot Grondin (44e) étaient aussi en piste.

«C’était des conditions météorologiques très difficiles. J’ai fait une performance dont je ne suis pas satisfait. C’était une mauvaise journée avec beaucoup d'erreurs qui n'avaient pas lieu d'être», a dit Brochu, éliminé dans les seizièmes de finale, tout comme Grondin.