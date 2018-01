Carla Suarez Navarro, première qualifiée pour les quarts de finale

L'Espagnole Carla Suarez Navarro, 39e mondiale, a été la première à se qualifier pour les quarts de finale des Internationaux d'Australie grâce à sa victoire sur l'Estonienne Anett Kontaveit (33e) en trois manches de 4-6, 6-4 et 8-6, dimanche, à Melbourne.

La Canarienne, âgée de 29 ans, a dû refaire un retard de 6-4, 4-1. Elle a fait le bris alors que Kontaveit servait pour le match à 5-4 dans le troisième set.

C'est la troisième fois qu'elle atteint les quarts de finale à Melbourne, après 2009 et 2016, et la sixième en Grand Chelem (deux à Roland-Garros, une à l'US Open). Elle n'est jamais allée plus loin.

Suarez a été 12e mondiale en 2016.