Bon coup des Jays

Publié aujourd'hui à 13h20

Mis à jouraujourd'hui à 13h26

Les Blue Jays sont plutôt discrets cet hiver, mais vendredi ils ont réussi une bonne transaction en faisant l’acquisition du voltigeur Randal Grichuk des Cardinals. Àgé de 26 ans, Grichuk a frappé 46 circuits au cours des deux dernières saisons à St. Louis tout en patrouillant les trois positions au champ extérieur.

Il devrait jouer au champ droit avec les Jays et avec Kevin Pillar au centre, Toronto aura un très bon duo défensif. Dans la gauche, pour l’instant, les Jays ont un système d’alternance avec Steve Pearce et Ezequiel Carrera. Si ce dernier est échangé, il sera remplacé par le vétéran Curtis Granderson. Toutefois, un duo Pearce-Granderson au champ gauche laisse beaucoup à désirer défensivement.

La direction des Blue Jays mise d’abord et avant tout sur un retour en santé du deuxième but Devon Travis et de l’arrêt-court Troy Tulowitzki. Travis a été limité à 50 matchs alors que Tulo a joué seulement 66 rencontres. Au moins, les Jays ont ajouté de la profondeur à l’avant-champ en faisant l’acquisition de l’arrêt-court Aledmys Diaz des Cards ainsi que Yangervis Solarte des Padres et Gift Ngoepe des Pirates. Solarte peut jouer aux quatre positions à l’avant-champ tandis que Ngoepe, le premier joueur africain des ligues majeures, est un excellent joueur défensif.

Les Jays ont terminé au dernier rang pour les points marqués dans l’Américaine avec 693. Les cinq formations de l’Américaine qui se sont qualifiées pour les séries ont marqué au moins 785 points. Avec Grichuk, Granderson et des saisons complètes de Travis et Tulowitzki, les Jays espèrent combler cet écart.