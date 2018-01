WWE: une semaine tout simplement glorieuse!

Publié aujourd'hui à 10h28

Mis à jouraujourd'hui à 10h49

Voici un résumé de la dernière semaine dans le monde de la WWE.

Moment «Oui, Oui, Oui!»

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine à Bobby Roode. Ce dernier a roulé sa bosse pendant des années sur la scène indépendante en Ontario (il a même lutté au Québec il y a plus de 10 ans) et ensuite un peu partout dans le monde et a finalement la chance de se faire valoir. Après le titre de NXT, il remporte son premier titre à la WWE et c’est tout à fait GLORIEUX!

Le «KO» de la semaine

Je donne mon «KO» de la semaine à la division 205. Je ne comprends juste pas. Avec les ajouts de Goldust et Nia Jax à l’émission et ceux de Bray Wyatt et Matt Hardy dans les événements non-télévisés, on est en train de dénaturer l’idée de départ. Des gars comme Hideo Itami, Gran Metalik, Cedric Alexander et Drew Gulak ont assez de talent pour en faire une émission très intéressante. Ce n’est clairement pas le 205 Live que je voudrais.

Ce que vous devez savoir

Braun Strowman s’est fait congédier par Kurt Angle, a tout démoli sur son passage, incluant des agents de sécurité, Curt Hawkins et Michael Cole, a soulevé une semi-remorque et s’est fait réembaucher par Stephanie McMahon. Moi j’ai animé une émission et mangé des restants. On n’a pas eu la même semaine...

Vidéo de la semaine

Roman Reigns affronte le Miztourage en prélude de son combat face au Miz la semaine prochaine.

Tweet de la semaine

Le Revival est de retour!

Résultats rapides

San Antonio, Texas

Kurt Angle a congédié Braun Strowman pour ses actions la semaine dernière

Titus O'Neil et Apollo Crews, acc. par Dana Brooke ont battu Cesaro et Sheamus, après que Jason Jordan soit apparu sur la rampe

Cedric Alexander, acc. par Goldust a défait Tony Nese, acc. par Enzo Amore

Asuka a vaincu Nia Jax

Le Revival a battu Aaron Solow et Ricky Starkes

Roman Reigns a défait Curtis Axel et Bo Dallas dans un match handicap

Sonya DeVille, acc. par Paige et Mandy Rose a battu Sasha Banks, acc. par Mickie James et Bayley

Matt Hardy a vaincu Heath Slater

Seth Rollins, acc. par Jason Jordan a défait Finn Balor, acc. par Le Club

Ce que vous devez savoir

Le championnat des États-Unis devait initialement se décider au Royal Rumble. Puis ce fut changé pour la semaine prochaine. Mais au final, c’est cette semaine que les demi-finales et la finale ont eu lieu et Bobby Roode est devenu le nouveau champion des États-Unis. Une semaine glorieuse!

Vidéo de la semaine

Nous avons un tout nouveau champion des États-Unis!

Tweet de la semaine

De retour sur le chemin de la victoire pour le Riott Squad.

Résultats rapides

Laredo, Texas

Jinder Mahal, acc. par les frères Singh a défait Xavier Woods, acc. par le New Day pour avancer dans la finale du tournoi pour le championnat des États-Unis

Bobby Roode a battu Mojo Rawley pour avancer dans la finale du tournoi pour le championnat des États-Unis.

Après le combat, les frères Singh ont attaqué Roode. Ce dernier a lancé un défi à Mahal afin de l’affronter le soir même. Daniel Bryan a confirmé que le match aurait lieu en finale de l’émission.

Le Riott Squad a défait Charlotte Flair, Becky Lynch et Naomi

Bobby Roode a vaincu Jinder Mahal pour ainsi remporter le titre des États-Unis

Ce que vous devez savoir

Ce que vous devez savoir cette semaine est une triste nouvelle. Goldust, un gars qui pèse environ 250 livres, a battu trois gars qui pèsent chacun environ 200 livres. Nul besoin d’en ajouter.

Vidéo de la semaine

Un VRAI combat de la division 205.

Tweet de la semaine

Cedric est vraiment spectaculaire!

Résultats rapides

Laredo, Texas

Gran Metalik a battu TJP

Goldust a défait Le Train à Enzo (Drew Gulak, Tony Nese et Ariya Daivari). Goldust voulait affronter Enzo Amore, mais ce dernier a dit qu’il devait d’abord affronter son clan. Cedric Alexander est venu aider Goldust alors qu’Enzo voulait s’en mêler.

Ce que vous devez savoir

On prépare le NXT TakeOver de Philadelphie du 27 janvier prochain. Deux combats de championnats confirmés : Ember Moon face à Shayna Baszler ainsi que Andrade « Cien » Almas face à Johnny Gargano.

Vidéo de la semaine

Shayna Baszler qui fait encore des siennes!

Tweet de la semaine

Quand même cool de la part de Lacey Evans.

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

Riddick Moss et Tino Sabbatelli ont défait La Machinerie Lourde (Otis Dozovic et Tucker Knight)

Roderick Strong a battu Fabian Aichner

Il y a eu une vidéo annonçant le retour prochain de l’équipe TM-61, qui otn été absent pendant environ un an

Lacey Evans a vaincu Aliyah

Après le combat, Shayna Baszler a attaqué Aliyah jusqu’à ce qu’Ember Moon arrive pour l’aider. Moon a défié Baszler en lui disant de nommer un endroit et une date, ce à quoi Baszler a répondu Philadelphie à TakeOver le 27 janvier. Le combat a été officialisé par le directeur général de NXT William Regal

Les Auteurs du Mal (Akam et Rezar) ont défait Les Profiteurs de la Rue (Angelo Dawkins et Montez Ford)

Ce que vous devez savoir

Le Facebook Mixed Match Challenge n’est pas disponible au Canada parce que Facebook Watch, la plateforme sur laquelle l’émission est présentée, n’est pas disponible ici. L’émission est par contre disponible les jeudis soir sur la chaîne de la WWE.

Vidéo de la semaine

Le tout premier combat de cette nouvelle émission.

Tweet de la semaine

Deux gars qui se connaissent bien : Shinsuke et Finn!

Résultats rapides

Laredo, Texas

Finn Balor et Sasha Banks ont vaincu Shinsuke Nakamura et Natalya

La semaine prochaine, Carmella et Big E vont affronter Le Miz et Asuka

Ce que vous devez savoir

Voici la liste de personnalités confirmées pour le 25e anniversaire de Raw, qui sera diffusé le 22 janvier prochain, mais le 24 janvier ici à TVA Sports.

Steve Austin, Ric Flair, Undertaker, DX (Triple H et Shawn Michaels), Jim Ross, Jerry Lawler, Les Dudley Boys, Scott Hall, Nikki et Brie Bella, Les New Age Outlaws, JBL, Ron Simmons, Ted DiBiase, Godfather, Brother Love, Boogeyman, Teddy Long, John Laurinaitis et Sgt. Slaughter, Jonathan Coachman, Lilian Garcia, MVP, William Regal, Harvey Wippleman, Howard Finkel, Jacqueline Moore, Torrie Wilson, Terri Runnels, Maria Kanellis, Michelle McCool, Kelly Kelly, Chris Jericho, Eric Bischoff, The Brooklyn Brawler, Trish Stratus, Shane McMahon, Daniel Bryan, AJ Styles, Charlotte Flair, Les Usos, Le New Day. À ne pas oublier, un combat pour le championnat Intercontinental entre Roman Reigns et Le Miz.

Quelques nouvelles en vrac...

Goldberg au Temple de la Renommée de la WWE cette année, une décision que j’approuve À 100%.

Le New Day, Stephanie McMahon et Triple H s’affrontent dans un concours de lip sync lors du Tonight Show animé par Jimmy Fallon. À voir absolument! J’ai adoré!

Quatre nouveaux à la WWE : War Machine (Hanson et Raymond Rowe), Candice LeRae et Ricochet. De très belles acquisitions, principalement Ricochet et LeRae, que je suis sur le circuit indépendant depuis longtemps.

These four Superstars are preparing to take the @WWEPerformCtr by storm! https://t.co/UDrUAlIiC3 — WWE NXT (@WWENXT) January 17, 2018

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

