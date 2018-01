Une médaille de bronze pour Olivier Rochon

Le sauteur québécois Olivier Rochon a remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde de ski acrobatique de Lake Placid, dans l’État de New York.

Rochon a d’abord pris le 10e rang des qualifications avec une note 108,85 points. En finale, le Gatinois s’est classé quatrième grâce à ses 115,49 points. Il a finalement réussi une excellente descente en super finale qui lui a valu 120,24 points et qui lui a permis de grimper sur la troisième marche du podium.

«Ça fait vraiment du bien de monter sur le podium. Toute la saison et la préparation en vue des Jeux olympiques étaient basées sur la progression. J’ai eu une bonne amélioration toute la saison et ici, j’ai vraiment atteint ce que je voulais faire. J’ai fait des sauts que je fais depuis longtemps pour solidifier ma qualification olympique et les étoiles se sont alignées pour moi», a affirmé celui qui est monté sur le podium pour une première fois depuis février 2016, où il avait fini deuxième à la Coupe du monde de Deer Valley.

«Ça fait 12 ans que je saute ici et c’est un site que j’aime et que je connais bien. Aujourd’hui, les conditions étaient idéales. En super finale, j’ai fait un saut moins complexe qu’en qualifications. Avoir 120 points pour le saut que j’ai fait, un lay double full full, c’est presque la perfection et c’est mon meilleur score à vie avec ce saut-là. Ça m’apporte beaucoup de confiance.»

Sa troisième place le met dans une bonne position pour obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. «Ça me positionne très bien, mais à vrai dire, je ne me suis pas concentré sur le processus de qualifications. Un podium, ça aide beaucoup, donc c’est sûr que ça me met dans le groupe numéro un qui a des chances d’aller aux Jeux, mais on va plus voir ça après la dernière compétition de demain (samedi). C’est sûr qu’il va falloir attendre l’annonce officielle lundi avant d’être certain», a conclu Rochon.

Le Chinois Zongyang Jia (126,99 points) s’est imposé en super finale. Il a été suivi de l’Ukrainien Oleksandr Abramenko (123,45 points).

Rochon a été le seul Québécois à accéder aux rondes finales, puisque Lewis Irving n’a pas réussi à se classer parmi les douze premiers. Il a terminé en 16e place des qualifications avec 98,23 points.

À l’épreuve féminine, la Montréalaise Catrine Lavallée a pris le 33e et dernier rang des qualifications avec 31,81 points.

C’est l’Australienne Lydia Lassila (99,75 points) qui a remporté l’épreuve, alors que la Bélarusse Hanna Huskova (95,55 points) et l’Australienne Laura Peel (90,59 points) ont respectivement les deuxième et troisième rangs.

Les sauteurs québécois seront de retour en action samedi, toujours à Lake Placid, pour une dernière Coupe du monde avant les Jeux olympiques de Pyeongchang.