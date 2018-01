Un combat de six rounds pour les débuts de Steve Bossé

L'ancien combattant Steve Bossé fera ses débuts en boxe professionnelle, le 15 février, au Casino de Montréal, où il fera les frais de la finale de la soirée.

Pour l’occasion, l’ancien hockeyeur et ex-athlète de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) sera confronté au Bolivien Julio «Cachi» Cuellar Cabrera (12-6-0, 11 K.-O.) dans un combat de six rounds.

La Régie des alcools, des courses et des jeux a exigé que l’ancien de l’UFC livre un premier combat limité à six rounds avant de s’attaquer à des adversaires de renom dans des combats plus longs.

Les débuts de Bossé auront lieu dans le cadre du troisième gala de la saison 2017-2018 de la «Série de boxe CHRONO AVIATION».

En demi-finale de la soirée, Marie-Eve Dicaire (10-0-0, 0 K.-O.) tentera de mettre la main sur un premier titre chez les professionnels lorsqu’elle croisera les gants avec l’Uruguayenne Katia Alvarino (8-4-1, 3 K.-O.) dans un choc pour le titre NABF des super-mi-moyens.

Parmi les nombreux boxeurs, Mikael Zewski (29-1-0, 22 K.-O.) sera lui aussi en action le 15 février. Il affrontera le Mexicain Jose de Jesus Macias (23-7-2, 12 K.-O.) dans un choc prévu pour huit assauts.